Rosario Robles tiene nuevamente la posibilidad de ganarse un “hueso”. Ahora sólo le falta un detalle muy pequeño: salir libre. Cosa de nada…

Pero bueno, eso es otro asunto, de lo que se trata aquí es de informar que Chayito Robles acaba de ganar un amparo en contra de la resolución que la inhabilitaba por 10 años para desempeñarse como servidora pública.

De acuerdo con Animal Político, en el amparo se indica que dicha inhabilitación fue “desproporcional”, ya que no fue impuesta siguiendo los parámetros establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Fue en 2019 cuando Rosario Robles se enteró que, si libraba prisión, tendría que buscar nueva chamba… porque para volver a tener un cargo, mínimo, tendría que esperar 10 añotes. Esto por sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La SFP determinó sancionar de esa manera a la exsecretaria de Desarrollo Social porque, supuestamente, había faltado a la veracidad en su declaración patrimonial… quizás por eso ahora se otorgó el amparo porque, si eso fuera motivo de sanción, ¿pues cuántos servidores públicos tendrían que ser inhabilitados?… ¿verdad, Bartlett?

Según recuerda Animal Político, Rosario Robles “olvidó” poner en su declaración patrimonial que tenía una cuenta bancaria con casi 3 millones de pesos. Pero bahhhh, a cuántos no les ha pasado sacudir los pantalones antes de meterlos a la lavadora y encontrarse un billete de a 20…

En proporciones millonarias, pero así le pasó a Chayito. Al menos eso es lo que consideró el juez que otorgó el amparo: según éste, la exfuncionaria, al no declarar tan billetuda cuenta, no lo hizo de forma dolosa ni con la intención de ocultarla… sino porque se le olvidó: es que llevaba rato que no la utilizaba (la cuenta) y por eso mismo Rosario Robles desconocía que seguía abierta.

Y ohhhhh sorpresa… abierta y con 3 millones disponibles.

En el documento con el cual Animal Político da a conocer esta noticia que nos embriaga de felicidad porque se hace justicia (seeeeee), se indica que fue Robles quien inició el trámite que desembocó en su inhabilitación, ya que lo que pretendía era aclarar el malentendido de sus declaraciones patrimoniales.

Además, se considera que la SFP sancionó de la forma más severa a Rosario Robles sin atender a que la exfuncionaria ni siquiera elevó su condición socioeconómica. Es decir, que siempre ha sido de varo… digo, que “no se reportó un incremento irregular en su patrimonio.”