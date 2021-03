Sacerdotes rebeldes bendecirán matrimonios homosexuales pese al Vaticano

Ante el anuncio del Vaticano sobre los matrimonios homosexuales —que siguen siendo considerados como uniones ilegales—, un grupo de sacerdotes de Austria decidió rebelarse ante el llamado de las autoridades eclesiásticas y declaró que no rechazará bendecir a estos matrimonios, aun si la Iglesia Católica no lo permite.

Se trata del grupo austriaco Iniciativa de los Pastores (Pfarrer Initiative), que este martes 16 de marzo publicó un comunicado donde afirmó que no rechazará a ninguna pareja que pida la bendición de Dios —y de paso, lamentó el nuevo (o no tan nuevo) decreto del Vaticano.

Sacerdotes de Austria se rebelan contra el Vaticano y bendecirán matrimonios homosexuales

“No rechazaremos a ninguna pareja en el futuro que pida celebrar la bendición de Dios”. Con esta declaración, la Iniciativa de los Pastores denunció que en la Iglesia Católica aún hay grupos que intentan legitimar dogmas que deberían quedarse en el pasado, ya que no le dan oportunidad al Vaticano de deshacerse de la burocracia y tampoco ayudan a difundir el mensaje de Jesús.

De acuerdo con la Iniciativa de Pastores, lo único que hace el decreto del Vaticano es desacreditar “el mensaje liberador de Jesús”.

Y va de nuevo: este grupo de Austria —integrado por cerca de 400 sacerdotes y ministros— decidió que sí bendecirán los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Esta no es la primera vez que este grupo de sacerdotes no coincide con el Vaticano. Hace unos años, la Iniciativa de Pastores hizo un llamado a la “desobediencia” para impulsar la participación de las mujeres en la orden eclesiástica. Eso no fue todo, también se pronunció a favor del matrimonio clerical.

Sin embargo, el Vaticano aún no ha querido retomar sus palabras. El ejemplo está en la decisión de refrendar que los matrimonios homosexuales son ilegales para la Iglesia Católica.

Por lo pronto, del otro lado de la moneda, Pfarrer Initiative informó que enviará este posicionamiento —con las firmas recolectadas entre sacerdotes y ministros— a la Conferencia de Obispos Alemanes, al Foro Sinodal sobre Sexualidad y la Asociación del Camino Sinodal de Alemania para que el mensaje se escuche fuerte y claro.

Y por otra parte, que las personas creyentes sepan que cuentan con el apoyo de un grupo de la Iglesia Católica, que en vez de darles la espalda, los recibe tal cual con la palabra de Jesús, siempre y cuando tengan “la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios”.