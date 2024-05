Lo que necesitas saber: Samuel García dice que se prevé "un fenómeno similar al del miércoles pasado"... el cual, según, no podía preverse. ¿?

A una semana de la tragedia ocurrida en un mitin en el que estuvo presente el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, (la cual, según autoridades y el propio Máynez, no pudo ser prevista), el gobernador de Nuevo León pide mejor no hacer actos de campaña hoy, 29 de mayo. El clima estará un poco parecido al de esa lamentable ocasión, dice.

Foto: Gabriela Pérez-Cuartoscuro.

Mal clima durará tres días seguidos, advierte Samuel García

¿Y si el clima será parecido al de la semana pasada, por qué esta vez sí puede preverse lo que podría pasar y hace unos días no? Ehrrrrrrr… pues quién sabe, el caso es que Samuel García pide que, para que no se repita lo del miércoles 22, donde murieron nueve personas y 70 resultaron heridas, nadie salga de casa. Y, en el caso de los políticos, cancelen sus eventos… no le hace que se traten de sus cierres de campaña. Ni modo.

Según explicó Samuel García, la tarde será muuuuuy soleada y, luego, de “manera abrupta”, comenzará a nublarse y, con ello, habrá una lluvia más que intensa. “Muchísima lluvia”, dijo el gobernador con datos de especialistas. Ahora sí se pusieron a chambear: sacaron el pronóstico no de uno, ni dos… tres días seguidos: 28, 29 y 30 de mayo estará así, señaló el mandatario.

Foto: Samuel García vía FB

“Nuevo León, hoy en la noche tendremos fuertes lluvias, acompañadas con vientos fuertes y hasta granizo”, advirtió el gober regio, refiriéndose al clima de ayer, 28 de mayo… el cual se replicará hoy, día 29 y, muy seguramente, mañana 30.

“Pedir a los partidos y candidatos que cancelen cierres, que nada de techos, nada que el viento pueda llevarse, porque se prevé un fenómeno similar al del miércoles pasado”, explicó Samuel García. “Después de lo que hemos vivido, no queremos un paciente más o una tragedia”.

Hace una semana hubo un fenómeno “no previsible”

El miércoles pasado, en el cierre de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, el templete utilizado para el mitin fue derribado por los fuertes vientos que, de manera abrupta, comenzaron a sentirse. En esta tragedia, en la que estuvo presente el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, murieron nueve personas.

Tras el lamentable hecho, tanto Samuel García como el propio Álvarez Máynez, salieron a asegurar que el ventarrón que derribó el templete fue un fenómeno que no podía preverse… entonces, al no tener advertencia de Protección Civil ni nada, el mitin se realizó sin pensarse lo que se avecinaba.

Pues bueno, esta vez sí hay la información para prever lo que será similar a la semana pasada. Así que mejor nada de salir… y mucho menos de actos de campañas.

Te puede interesar