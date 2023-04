Desde que se anunció que una mega planta de Tesla se establecerá en Nuevo León, son muchos los que comenzaron a criticar la de problemas que habrá en el Estado: que si la falta de agua, que si la contaminación, que si el tráfico…etcétera, etcétera.

Todo lo anterior, según, ya lo tiene contemplado el gobernador Samuel García. Pero él dice que no lo ve tan problemático… bueno, sí, pero son de esos problemas que da gusto enfrentar. “Happy problems”, you know. Nomás que la gente no le entiende. Ya ven, pa’ qué no van a sus clases de inglés…

SAmuel García con su hija / Foto: Facebook/SAMUELGARCIASEPULVEDA

“He tratado de traducir muchas veces cuando digo ‘happy problems’, pero en español no se entiende y ahí me traen los medios de bajada”, lamentó Samuel García… quien quizás no entiende que sí lo entienden los medios y la gente. Nomás que hay muchos que no se tragan eso de “problemas felices”. Son problemas y se arrastran desde hace tiempo y, con la llegada de Tesla, seguro se incrementarán… y ya (a ver a qué chin$%da hora los resuelve).

Pero bueno, ¿qué son los “happy problems” para Samuelín? Ah, pues según El Norte, para el gobernador, son los problemas chidos. Los que llegan por la prosperidad. Problemas que tienen los que no son “mediocres”… porque no son los que llegan, porque los emprendedores los buscan.

SAmuel García con su hija / Foto: Facebook/SAMUELGARCIASEPULVEDA

“Los retos que se vienen al Estado son mayúsculos en materia financiera, en infraestructura, en transporte público, en vivienda, en migración, en movilidad, y eso sin descuidar lo que posee ya el Gobierno y tenemos que sacar adelante, que es educación, salud, cultura, equidad en la mujer… estamos muy contentos, por eso son ‘happy problems’“, explicó.

De acuerdo con Samuel García, otras entidades no tienen los “happy problems” de Nuevo León porque no tienen actividad económica que presumir. Y sin movimientos económicos, no hay nada que anunciar… entonces no hay prosperidad. “¿Pues qué broncas hay, si no está pasando nada?”, criticó.

Foto: Cuartoscuro

Samuel García ve con gusto los problemas que se vienen para Nuevo León (mejor dicho, que se le incrementarán) debido a que, con Tesla, la entidad tendrá la inversión más grande de México. No es para menos: Elon Musk no planea llegar con una planta… lo que él ve es la creación de una gygaplanta en Santa Catarina.

Según Samuel García, la Gigafactory de Tesla generará 35 mil empleos… y qué trabajos: serán “mucho mejor pagados”, presume el gober de Nuevo León… empezando con los que se generarán con la construcción del armatoste de Elon Musk, con una inversión inicial estimada en casi 5 mil millones de dólares.