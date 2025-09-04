Lo que necesitas saber: Sandra Cuevas se hizo responsable de todas las motos que fueron llevadas al corralón, tras la rodada que organizó... pero aseguró que la persona que murió atropellada por uno de los asistentes no es cosa suya.

No le cayó muy bien a Sandra Cuevas que le anden pidiendo algo de responsabilidad en la muerte provocada por uno de sus asistentes a la rodada que convocó. Algunos dicen que es amenaza, otros que nomás un “ya, suéltame”… como sea, ahí están las palabras que la exalcaldesa dedicó al intrépido reportero C4 Jiménez.

Foto: Cuartoscuro

Muerto no tuvo nada que ver con la rodada, asegura Cuevas

“Ya, bájale de huevos, Jiménez. De verdad, ya bájale. Tú me pegas, me pegas y me pegas”, lanzó Sandra Cuevas al reportero que ha dado cobertura a lo sucedido tras la rodada convocada por la exalcaldesa de la Cuauhtémoc… en especial, al caso del joven que murió tras ser arrollado por uno de los asistentes.

En “live”, Sandra Cuevas aseguró que la muerte del joven de 21 años no tuvo nada que ver con la rodada a la que convocó. “El muerto, que en paz descanse, fue en Insurgentes (…) entonces, ya, ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huevos. Te lo digo”.

Foto: @SandraCuevas_

Sandra Cuevas amenaza con revelar vida privada del C4 Jiménez

Aunque algunos no lo ven como amenaza… puesssssss, sí, un poquito. Además de presumir que la gente la quiere y que las críticas en su contra son de puros bots, Sandra Cuevas amenazó al C4 Jiménez que, si le sigue, ella se encargará de hacer pública la vida privada del reportero.

“Si tú no quieres que yo publique con qué cabrón tú te acuestas, mira, respeta”, advirtió Sandra Cuevas, acusando que el C4 Jiménez es pagado por un grupo criminal… y por eso nomás le pega a uno (¿¿¿??? o sea, a ella…) y no al otro.

Tras la amenaza de Sandra Cuevas, el C4 Jiménez aseguró no tener miedo y compartió la entrevista hecha a la madre del joven que murió arrollado por un motociclista que participó en la rodada convocada por la exalcaldesa. “Señora, de amenazas… de churpias como usted, yo vivo todos los días”.