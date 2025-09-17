Lo que necesitas saber: Sandra Cuevas dice que vivió en el departamento desde 2021... es decir, fue pareja del líder criminal siendo alcaldesa.

Luego de la detención de Alejandro Mendoza, El Choko, Sandra Cuevas aseguró que nomás habían sido amigos… sin embargo, después de mucha evidencia, acabó por aceptar que sí mantuvo una relación más allá de la “manita sudada” con el líder de “La Chokiza”.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc / Foto: @SandraCuevas_

Sandra Cuevas fue pareja de líder criminal mientras fue alcaldesa

“Siempre he tenido malos gustos en las parejas”, reconoció la exalcaldesa de la Cuauhtémoc en uno de los varios “lives” que ha hecho desde que retomó su carrera político-empresarial-influencer…

En uno de los últimos “lives” que protagonizó, Sandra Cuevas anunció que se mudará del departamento que llegó a ser el nido de amor entre ella y El Choko. “Es momento de cambios y depuración”, señaló la exalcaldesa.

Sandra Cuevas y líder de La Chokiza / Foto: C4 Jiménez

Sin que nadie dijera nada (al menos no que fuera así taaaaaan escandaloso), Cuevas aclaró que nomás se cambia de colonia en la CDMX… de Santa Maria la Ribera se va a…. Quién sabe donde, pero seguirá en la Ciudad de México.

No se va del país ni nada por el estilo (según), como algunos piensan… ya saben, por aquello de que quiera darse a la fuga antes de que se revelen posibles nexos con las actividades de su ex.

El Choko ya se encuentra en El Altiplano… ella asegura que no sabía nada

Hace unos días se dio a conocer la detención de Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko. Según los reportes el susodicho no sólo robó el corazón de Sandra Cuevas, sino otras cosas… esto, encabezando la organización delictiva conocida como “La Chokiza”.

El Choko y Sandra Cuevas / Captura de pantalla

Tras su detención, El Choko fue trasladado al Altiplano… a la espera de ver qué pasa con toda la bola de acusaciones que hay en su contra por delitos cometidos en CDMX y Estado de México. Algunos de ellos son: extorsión, invasión de predios, tráfico de drogas y homicidio.

Aunque reconoció haber tenido sus “queveres” con El Choko (sólo hasta que el intrépido reportero, C4 Jiménez hizo lo suyo), Sandra Cuevas aclaró que nunca supo de las actividades criminales de su ex…