Lo que necesitas saber: La mayoría de los fallecimientos entre 2025 y 2026 sucedieron en Chihuahua.

Siguen las actualizaciones sobre el sarampión en México: al menos, 29 personas han fallecido a causa de esta enfermedad entre 2025 y 2026 —y desde el primer caso reportado en febrero de 2025, de acuerdo con el subsecretario de Salud Eduardo Clark.

Mientras el gobierno de CDMX se perfila, al menos ese es su objetivo, para alcanzar la inmunidad comunitaria en marzo de 2026, hoy sabemos que en este periodo de 2025-2026 se han registrado más de 9 mil casos. 9 mil 487 de manera específica.

Foto: @SSalud_mx

Más de 20 personas han muerto de sarampión en México

En la mañanera de Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Salud Eduardo Clark explicó que la mayoría de los fallecimientos por sarampión sucedieron en Chihuahua, estado que encabeza la lista de casos acumulados en el periodo 2025-2026.

“Desde que se confirmó el primer caso de sarampión en febrero de 2025 hasta el día de ayer (16 de febrero) teníamos confirmados 29 defunciones, 21 ocurrieron en Chihuahua”, explicó Clark.

Foto: Secretaría de Salud.

Aunque, el subsecretario de Salud también detalló que para determinar la causa de los fallecimientos —y acreditarla por sarampión— ha sido necesario pasar por un proceso de validación y certificación, por lo que los fallecimientos registrados y dados a conocer en los últimos días no ocurrieron en un lapso de 3 a 5 días.

Casos de sarampión

Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Sinaloa —y, por último, CDMX— encabezan la lista de los estados con más casos de sarampión entre 2025 y 2026.

Foto: cdc.gov.

En todo México se lleva a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión que ha tenido una buena respuesta de la gente. Acá pueden checar los puntos de vacunación, así como los horarios.