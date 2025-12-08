Lo que necesitas saber: El SAT no niega que tiene las facultades y lo hace... sin embargo, aclara que no tiene planes de realizarlo como se advierte en redes.

En diversos medios se advierte: “aguas, porque ya andan congelando cuentas”… y, ante la propagación de esta información, el SAT aclara.

Foto: Getty Images.

“Y en plenas fiestas decembrinas”, reprochan en medios

En breve comunicado difundido en redes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asegura que no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo con el cual ande congelando cuentas bancarias de contribuyentes.

Lo anterior, luego de varios días en los que medios aseguran que el SAT está en proceso de congelar cuentas de usuarios de diversos bancos. Según diversos sitios de noticias, las autoridades financieras congelan cuentas por diversas razones, por lo que se ofrece información de cómo evitar estar en la lista negra del SAT.

Oficinas del SAT / Foto: @SATMX

Algunas de las notas publicadas sobre el tema advierten que el SAT está realizando esta acción “en plenas fiestas decembrinas”… aunque puede hacerlo en cualquier momento, ya que cuenta con facultades.

SAT también descarta visitas masivas a domicilios de deudores

Ademas de advertir sobre el congelamiento de cuentas, también se asegura que representantes del SAT aplicarán visitas a domicilio… algo para lo que, igual que el congelamiento de cuentas, tiene facultades… sólo que, en 2026, será masivo.

Para lo anterior, el SAT también aclara: no hay “un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como se ha señalado en los últimos días”.

Oficinas del SAT / Foto: @SATMX

y entonces… ¿a quiénes se les pueden congelar cuentas?

El Servicio de Administración remarca que, si bien se está poniendo bien perra con eso de evitar la evasión fiscal, todas sus actuaciones se hacen de manera responsable, legal y con respeto a los derechos de los contribuyentes.

Y bueno, nomás para no dejar, estas son algunas de las razones por las que el SAT bloquea cuentas: por un aseguramiento precautorio, por un embargo precautorio, por un crédito fiscal firme determinado por la autoridad y por el llamado congelamiento de cuentas por omisión de declaración fiscal.

Además de las anteriores (señaladas por especialistas) medios enlistas otras causas: deudas fiscales que no interponen medios de defensa; personas con adeudos fiscales cuya defensa ha concluido y nomás no pagan; en casos de abandono de domicilio fiscal.