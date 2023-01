Ya desde hace un buen rato el SAT ha estado alertando de cuentas y correos falsos —que se hacen pasar por la institución para ver nada más qué pescan entre la gente. Y en este 24 de enero, en redes han alertado de un correo (supuestamente del Servicio de Administración Tributaria) sobre devoluciones de 2013.

¿A ustedes les llegaron estos correos? Si la respuesta es afirmativa, ojo, que son falsos y por acá les explicamos cómo identificarlos.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Si te llegó un correo del SAT sobre devoluciones del 2013, ojo que es falso

En redes hay un par de reportes sobre el envío o bueno la recepción de un correo supuestamente del buzón tributario del SAT y que avisa de que la solicitud de devolución de impuestos del ejercicio fiscal de 2013 no pasó.

De hecho, el mensaje de este correo pide a la gente que le dé clic a un enlace para saber más del asunto y hasta trae un par de indicaciones para facturar como Shakira —bromi, no dicen nada de la cantante colombiana.

Foto: @ElContadorInfl1

E incluso el dominio que usan es sat.gob.mx, pero va de nuevo, se trata de un correo apócrifo o falso porque, en primera, el SAT ha dicho en varias ocasiones y desde hace años que NO envía por correo electrónico archivos descargables ni ligas (enlaces) activas.

Otra cosa es que si no has hecho ningún trámite con respecto a la devolución de impuestos, pues no tiene sentido que le eches un ojo a un correo de un trámite que no has hecho.

Además, el consejero empresarial Javier Zepeda Orozco recordó que en sus correos el SAT sólo avisa que tienes un mensaje o acto administrativo y que lo debes consultar en la página oficial. Otra es que las devoluciones aplican a más tardar a 5 ejercicios fiscales anteriores.

Phishing

Si bien el SAT ha indicado que nos fijemos en el dominio, los correos que han llegado trae el de cajón (sat.gob.mx), pero ya sabemos que se trata de un mensaje falso por el enlace al que te pide acceder.

Se trata del phising —que no es otra cosa que el envío de correos o mensajes de hackers, suplantando la identidad de una institución, ya sea bancaria o gubernamental como el SAT, y de esta manera robar información importante de los/las cuentahabientes, como la contraseña u otros datos fiscales.

Por cualquier cosa, si recibes un correo sospechoso, puedes verificar la dirección AQUÍ y checar si está en la lista de las direcciones falsas registradas en el SAT —la otra es que dudes de cualquier correo que te pida darle clic a un enlace o descargar equis tipo de documento.