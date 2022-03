Secuestran a un hombre frente a sus hijos, luego encontraron su cuerpo en Sonora

Recientemente en redes sociales se hizo viral un video que muestra el lado más horrible de la violencia que está atravesando Sonora y todo el país. Alguien que iba pasando en su vehículo por la zona captó el momento justo en que hombres armados secuestran a un hombre muy cerca de la escuela a la que fue a recoger a sus hijos.

Al percatarse de lo que estaba pasando, una niña se baja rápido la camioneta y sale corriendo detrás de su papá. Una mujer se acerca rápidamente y detienen a la niña para ponerla a salvo, junto con su hermano que ya estaba arriba de la camioneta de su papá.

Todo sucedió en el municipio de Empalme, en Sonora.

In Empalme, Sonora, a man picked up his kids from school. Armed men surround them and kidnap him while his kids try to stop them. Finally, the thugs allow bystanders to take away the children, at least they didn’t kill them. This was outside a school.#México #Narcostate pic.twitter.com/Z4Vpsh7ztD

