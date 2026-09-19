Lo que necesitas saber: Gas Natural del Noroeste explicó que opera estas instalaciones desde hace nueve años bajo un permiso para almacenar combustibles.

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, junto con autoridades de Guanajuato, aseguró alrededor de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en el municipio de San José Iturbide.

Este hallazgo ocurrió en la comunidad de La Fragua, cerca de la carretera Federal 57. Luego de esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia mañanera que la FGR continuará con las investigaciones para conocer de dónde salió el combustible y cuál era su destino.

De acuerdo con la información de la FGR, el aseguramiento correspondió a 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.

Pero ojito aquí pues después del aseguramiento comenzó a aparecer el nombre de Grupo SIMSA. ¿Por qué? Resulta que los 59 millones de litros fueron encontrados en una terminal de almacenamiento operada por Gas Natural del Noroeste, empresa que forma parte de este grupo.

Grupo SIMSA asegura que su terminal opera legalmente

El pasado 18 de septiembre, Gas Natural del Noroeste fijó su postura y aseguró que la operación de la terminal ubicada en San José Iturbide es “completamente lícita y verificable”, además de señalar que está regulada y supervisada por autoridades federales, estatales y municipales.

Foto: Captura de pantalla SIMSA México

Gas Natural del Noroeste explicó que opera estas instalaciones desde hace nueve años bajo un permiso para almacenar combustibles, identificado como PL/19344/ALM/2016, con una vigencia de 30 años.

Este permiso fue otorgado en 2016 y posteriormente tuvo algunas modificaciones. La empresa también señaló que cuenta con autorizaciones ambientales y de seguridad, además de un permiso ferroviario y otros permisos estatales y municipales.

Entre estos últimos se encuentran el permiso de uso de suelo, la licencia de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

¿Los 59 millones de litros son de Grupo SIMSA?

Bueno pues Gas Natural del Noroeste explicó que su función consiste en recibir y almacenar combustibles que pertenecen a las empresas que utilizan la terminal.

De acuerdo con la compañía, son estas empresas las que deben comprobar que los productos son suyos, así como demostrar de dónde vienen y que cumplen con los requisitos correspondientes.

Así que aseguraron que ya pusieron a disposición de las autoridades toda la documentación relacionada con sus operaciones y con las empresas que utilizan sus instalaciones para que sea revisada durante la investigación.

Por ahora, las investigaciones continúan para determinar de dónde salió el combustible, quién es su propietario y si existe alguna irregularidad relacionada con su almacenamiento, traslado o distribución.

Mientras tanto, Grupo SIMSA sostiene que la terminal cuenta con los permisos correspondientes y Gas Natural del Noroeste aseguró que colaborará con las autoridades para que revisen la documentación de sus operaciones y de las empresas que utilizan sus instalaciones.