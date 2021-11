Senado de Chile rechaza destitución del presidente Sebastián Piñera

El Senado de Chile la hizo de jurado en el impeachment que aprobaron los diputados contra el presidente Sebastián Piñera y, por mayoría, desecharon la posible destitución de éste por las acusaciones que lo involucraron en los “Pandora Papers”.

La negativa a destituir a Piñera se da cinco días antes de que se realicen las elecciones generales en Chile. La oposición no logró los votos necesarios para sacar a Sebastián Piñera… aunque eso ocurrirá por la naturaleza de su cargo, dentro de sólo un par de meses: su segundo mandato acabará en marzo de 2022.

De acuerdo con medios internacionales, se necesitaban un mínimo de 29 votos para destituir al presidente de Chile, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el impeachment en su contra por las irregularidades en la venta de un proyecto minero en islas Vírgenes, el cual fue revelado por la investigación “Pandora Papers”.

A meses de concluir su mandato y con todo y que el proceso avanzó en la Cámara de Diputados, se veía lejana la posibilidad de sacar a Piñera de la presidencia, ya que la oposición, con 24 votos seguros, necesitaba convencer a cinco representantes del oficialismo… algo difícil, con todo y que legisladores del ala política de mandatario lo criticaron.

“Yo he dicho siempre que no comparto las maneras en que ha mezclado la política y los negocios, lo privado y lo público, porque creo que no ha sido capaz de poner límites”, señaló el senador oficialista, Manuel José Ossandón, quien mejor se abstuvo de votar, antes que hacerlo en contra, en parte –según él– porque las no hay pruebas que sostengan las acusaciones en contra de Sebastián Piñera.

No es la primera vez que la continuidad del presidente ha estado en vilo. Antes, en 2019, ya se había intentado sacar a Piñera del cargo, acusándolo de violaciones a los Derechos Humanos durante las intensas protestas. Al igual que ahora, la medida no avanzó, debido a la falta de votos.

Así que bueeeeno, no será destituido, pero Sebastián Piñera será recordado por aventarse un mandato más bien opaco. A ver de qué forma eso se refleja en las urnas el próximo domingo, en las elecciones que, según las encuestas, pintan como favoritos a los candidatos Gabriel Boric (del Frente Amplio y del Partido Comunista) y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.