Lo que necesitas saber: En Zambia existe la Ley de Brujería, la cual protege a la población de personas que aseguran tener el poder de realizar embrujos

No sólo en México ocurren cosas surreales y aquí la prueba… o la nota que hará que algún detractor de Sheinbaum eche mano de su fanatismo a Harry Potter. Aunque lo de Zambia fue serio: según las investigaciones, dos sujetos quisieron embrujar al presidente.

Imagen Unsplash

Brujos fueron contratados por un exdiputado

Y decimos serio no sólo por el hecho de que el embrujo en contra del mandatario de Zambia no era con el objetivo de hacerle un “amarre”… no, los dos hombres que ahora irán a prisión tenían la intención de darle “cran” al presidente. Es decir, asesinarlo.

Por lo anterior, un tribunal de Zambia condenó a los dos sujetos a pasar dos años en prisión… en atención a la Ley de Brujería que opera en el país africano. Esto, tras ser arrestados en diciembre pasado en posesión de amuletos, incluyendo un camaleón vivo.

El brujo vía Wikiart // 10 datos y pinturas de José Clemente Orozco.

De acuerdo con las investigaciones, los sentenciados fueron contratados por un exdiputado para embrujar al presidente Hakainde Hichilema. Durante el juicio se “demostró” que el uso de la cola del camaleón vivo provocaba la muerte en un lapso de cinco días… claro, cuando la extremidad del reptil era debidamente tratada en ritual.

En Zambia opera la Ley de Brujería

Aunque más de uno crea que esto es cosa de todos los días en países como Zambia, donde prejuiciosamente muchos creen que le hacen a las artes de la brujería, la verdad es que este caso cayó de novedad también allá…

De acuerdo con BBC, el caso del intento de brujería en contra del presidente Hakainde Hichilema ha causado revuelo en Zambia… ya que es la primera vez que alguien es juzgado por intentar usar brujería en contra de un mandatario.

Brujería y misticismo en Catemaco / FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM

“En mi opinión, los condenados no solo eran enemigos del jefe de Estado, sino también de todos los zambianos”, señaló el juez que impuso los dos años de cárcel en contra de los acusados.

“La cuestión no es si los acusados ​​son magos o poseen poderes sobrenaturales. Es si se presentaron como tales, y las pruebas demuestran claramente que así fue”, explicó el magistrado, aclarando que la mencionada Ley de Brujería que impera en Zambia fue diseñada para proteger a la población del miedo que provocan las personas que afirman tener el poder de realizar actos de brujería.