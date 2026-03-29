Lo que necesitas saber: Sergio Mayer también declaró que una parte de Morena ha estado en contra de su llegada al partido... incluso lo ven como un oponente.

Así como Sandra Cuevas, el diputado Sergio Mayer anunció que le gustaría ir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque sería en “unos 12 años”.

Quizá en una de esas lo vemos pedir licencia para irse a La Casa de Famosos… pero ya siendo jefe de Gobierno.

Foto: Cuenta verificada “Sergio Mayer Bretón” (Facebook)

Sergio Mayer ‘se destapa’ para la Jefatura de Gobierno de la CDMX

En vez de andar pensando en echarle más ganas como diputado tras la polémica que causó la licencia que pidió para poder entrar a La Casa de los Famosos, Sergio Mayer ya está pensando en ser jefe de Gobierno de la CDMX.

Y no, no es broma. En una entrevista para el canal de José Luis Guerra, el diputado reveló que le gustaría gobernar la capital del país… en algunos años más.

“Tiene que ser por lo menos en unos 12 años; tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más. Creo que puedo lograrlo”, declaró.

Una campaña… ¿en su contra?

Eso no fue todo. Entre todas las cosas que mencionó en la entrevista, Sergio Mayer también acusó que una parte de Morena ha estado en contra de su llegada al partido.

“Me hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que le genero incomodidad a ciertas personas y que me ven no como un enemigo, pero sí como un oponente”, aseguró.

Pero bueno, con “todo” lo que ha hecho como diputado y conociendo cómo es la política en nuestro país, en una de esas vemos a Mayer convertirse en jefe de Gobierno. Si quieres checar la entrevista completa, por acá te la dejamos: