Sergio Mayer nos dejó botados con el importante cargo que tenía como Diputado para ir a La Casa de los Famosos. Pero mira tú, dice la presidenta Claudia Sheinbaum qué cuál es el problema, si tiene a su suplente.

Oh sí, parece que hay que explicarle a la Presidenta de México lo indignante que resulta que un Diputado por el que nadie votó y que ha hecho muy poco por el país, pida licencia para ir a un reality show con tantos problemas que atender.

Claudia Sheinbaum minimiza partida de Sergio Mayer porque hay suplentes

Sucede que la Presidenta fue cuestionada en su conferencia matutina de este 19 de febrero sobre el asunto. Sergio Mayer pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos de Telemundo, y obvio que muchos pusimos el grito en el cielo.

Pero para ella no pasa nada, o bueno, eso dejó entrever con su respuesta y, sobre todo, con su expresión al responder.

“Hay suplentes, ¿no?”, respondió a la pregunta con una mueca de “¿qué te preocupas?” que neta da coraje.

Y le echa la bolita a Morena… el movimiento que tanto presume

La pregunta de una periodista de La Razón, más que si Sergio Mayer se fue a La Casa de los Famosos, iba enfocada en las discusiones importantes para el país que un Diputado puede dejar así nada más, pero Sheinbaum minimizó el tema y le echó la bolita a Morena.

“Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes; cuando un Diputado se va, pues está su suplente”.

¿Y quién es el suplente de Sergio Mayer?

El suplente de Sergio Mayer es Luis Morales Flores, comerciante y originario de la comunidad otomí. ¿Pero sabes qué es lo fuerte acá? Él mismo en su momento denunció que los altos mandos de Morena lo rezagaron a ese puesto de suplente cuando debió tocarle el titular.

Acusó a Sergio Mayer de estar en contra del movimiento de la 4T y que los dirigentes del partido lo premiaron sin razón con la diputación, así que igual y no está dispuesto a trabajar de la mano con el partido, ¿no?

En fin, cosas que solamente en México.