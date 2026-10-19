Lo que necesitas saber:

Sheinbaum señaló que actualmente Estados Unidos se encuentra preparándose para las elecciones y utilizan a nuestro país como parte de sus campañas.

Actualmente, ya perdimos la cuenta de todas las veces que Donald Trump ha insinuado o dicho que nuestro país está siendo controlado por los cárteles. Incluso se lo ha mencionado a Claudia Sheinbaum, quien reveló haber negado las acusaciones: “No es cierto, presidente, mire los resultados que tenemos”.

Trump propone "disparar" a quienes filtren información clasificada
Foto: Evan El-Amin / Shutterstock.com

Sheinbaum niega acusaciones de Trump

Tan solo hace unos días, el presidente de Estados Unidos volvió a decir que México era controlado por los cárteles. En aquella ocasión, Trump incluso aseguró que este tema ya se lo ha planteado a la presidenta de México.

Al ser cuestionada por la situación, Claudia Sheinbaum aclaró que habría negado las acusaciones e incluso le habría dicho al presidente de Estados Unidos que los resultados que ha tenido su gobierno hablan por sí mismos.

“Y le digo yo: ‘Pues no es cierto, presidente’. Es más, mire los resultados que tenemos. Se ha reducido en sesenta y tantos por ciento el cruce de fentanilo, redujimos a la mitad el número de homicidios, varios resultados que se han dado en materia de seguridad”, resaltó durante conferencia de prensa.

Las acusaciones contra México: ¿son con fines políticos?

De hecho, la presidenta Sheinbaum también aprovechó hablar sobre las acusaciones de Trump para recordar que actualmente Estados Unidos se encuentra preparándose para las elecciones y utilizan a nuestro país como parte de sus campañas.

“Recuerden que ellos están en campaña y muchas veces quieren usar a México como parte de su campaña. ¿Qué hemos dicho nosotros? Pues no usen a México, bastantes problemas tienen allá que resolver como para que usen a México como parte de su campaña

En fin. Habrá que ver si lo dicho por la mandataria mexicana tiene alguna repercusión en la relación entre ambos países o el asunto solo queda en una declaración.

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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