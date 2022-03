¿Un símbolo? El significado de la letra Z en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Algunos expertos y académicos han señalado a las autoridades de Rusia de armar una campaña para que la gente muestre su apoyo pintando letras “Z” donde sea. Algo que ya consiguieron, pues cada vez son más las personas que voluntariamente se unen a este modo de protesta/propaganda.

Let’s discuss what’s happening in Russia. To put it simply, it’s going full fascist. Authorities launched a propaganda campaign to gain popular support for their invasion of Ukraine and they’re getting lots of it. You can see “Z” on these guys’ clothes. What does it mean? 🧵 pic.twitter.com/F2zjcpJCDZ

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022