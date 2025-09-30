Lo que necesitas saber: Todavía Filipinas trata de reponerse de los estragos del paso del tifón Ragasa, el cual dejó 35 muertos (contando también las víctimas vietnamitas).

Apenas están saliendo del paso de un fuerte tifón y, ahora, Filipinas se ve afectado por un intenso sismo de 6.9. Por el momento se desconocen las afectaciones que éste ha provocado.

Imágenes del sismo en Filipinas de 2022 / Foto: Reuters

Sismo provocó que se encendiera alerta de tsunami

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo que sacudió Filipinas fue de magnitud 6.9 y se registró alrededor de las 22:00 horas.

Según los registro, el sismo se produjo dentro de las aguas ubicadas al oeste de Palomino, Filipinas. Debido a esta situación, habría alerta de tsunami.

Sismo en Filipinas, 2025 / Imagen: SkyAlert

El momento del sismo en Filipinas fue captado en un live por Sam Pepper

Las imágenes del sismo de 6.9 se han difundido poco a poco en las redes… pero el video que más captó el momento del movimiento telúrico es el video de la “celebridad de internet” Sam Pepper, quien se encontraba realizando un “live” en el mero momento.

Duro momento para Filipinas, país que sufrió los estragos provocados por el tifón Ragasa… aunque éste afectó, principalmente, a las islas remotas. El paso de este fenómeno dejó al menos 35 muertos.

De acuerdo con Agence France-Presse, el mencionado número de muertos es el reunido entre Filipinas y Vietnam, donde también se tuvo que evacuar a decenas de miles de personas. Primero tocó Filipinas, luego llegó a Vietnam, con vientos de más de 130 km/h.