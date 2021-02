Presas del Sistema Cutzamala están en el nivel de almacenamiento más bajo desde hace 25 años

Sí, pues ya sólo falta eso: que en la época en la que es esencial lavarse las manos (créanlo, hay gente que apenas le está agarrando el gusto), el agua comience a escasear… todo depende cómo siga el Sistema Cutzamala.

El director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Víctor Bourguett Ortiz, informó que las tres principales presas del Sistema Cutzamala registraron hasta el 8 de febrero un almacenamiento promedio del 56.5%… poquito más de la mitad, pero que es casi un cuarto por debajo del promedio histórico para estas fechas (77.8%).

¿Debemos comenzar a estrellarnos la cabeza unos contra otros?

Pues, el profesor Cocoon diría que sí, tomando en consideración que las tres presas del Sistema Cutzamala a las que no les cae agua son las que abastecen a buena parte de la Zona Metropolitana del Valle de México… y, aunque Bourguett no quiso verse tan drástico, sí señaló que se estará llegando a un punto crítico, si es que no comienza a llover en las zonas en que se localizan las mentadas presas.

Según explicó el funcionario, en la presa El Bosque se tiene un almacenamiento de 105.4 millones de metros cúbicos (Mm3), lo cual se traduce en 52.1%; en la presa Villa Victoria se tienen de 87.6 Mm3 (47.2%), y Valle de Bravo, de 249.2 Mm3 (63.2%). Estos niveles de almacenamiento tan bajos no se habían visto desde 1996, señaló Bourguett.

Si el problema de almacenamiento en el Cutzamala son las lluvias, malas noticias…

En el comunicado compartido por la CONAGUA se indica que el Sistema Meteorológico Nacional informó que, del 1 de enero al 7 de febrero de 2021, “se registró 21.1% menos lluvia que lo habitual para el mismo periodo.

Asimismo, del 1 de octubre de 2020 al 7 de febrero de 2021 se ha registrado 15.8% menos lluvia de la habitual para ese mismo periodo”.

De acuerdo con Expansión, las autoridades responsables del suministro de agua han llevado a cabo una disminución en las extracciones de agua de las presas del Sistema Cutzamala. Si fueron observadores, esto se pudo percibir los días 2, 4 y 7 de febrero, durante 15 horas.