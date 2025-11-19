Lo que necesitas saber: Inicialmente, 29 detenidos fueron presentados ante las autoridades. Sin embargo, 10 de ellos quedaron en libertad por haber cometido sólo faltas adminsitrativas. El resto de ellos (uno menor de edad) están acusados de diferentes delitos, el más grave, intento de homicidio.

Después de la marcha de la llamada “Generación Z” realizada el 15 de noviembre en la CDMX, se dio a conocer la detención de varias personas. En total 18, según la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

En su momento, se reveló que los delitos de los que se les acusa es robo, lesiones e intento de homicidio… y sí, pero no a todos de todo. De hecho, algunos ya fueron vinculados a proceso, el cual podrán seguir en libertad.

Represión en marcha de la Generación Z // Captura de pantalla

Cinco vinculados a proceso, cinco más en prisión preventiva… sus casos se resolverán en próxima audiencia

De acuerdo con los reportes, de los 18 detenidos en la marcha del 15 de noviembre, ya fueron vinculados a proceso cinco de ellos por el delito de lesiones (en casos distintos).

Tres de ellos, identificados como Daniel David “N”, José Luis “N” y Enrique “N” (20, 22 y 23 años, respectivamente) habrían ocasionado lesiones a policías, sin embargo, podrán llevar su proceso en libertad, bajo condición de acudir a juzgados cada 15 días a firmar.

Foto: Getty Images.

Según indica Aristegui Noticias, otras dos personas imputadas de lesiones recibieron la misma medidas que los tres anteriores: vinculados a proceso, pero con el beneficio de llevar su caso en libertad. Además de presentarse a juzgados a firmar, tienen prohibido acercarse con las víctimas.

Otros cinco de los 18 detenidos en la marcha de la Generación Z pidieron al juez duplicidad del término constitucional. Por esta razón, se espera que su situación legal sea resuelta en la próxima audiencia, la cual se realizará el viernes 21 de noviembre… mientras llega la fecha, siguen en prisión preventiva.

Otros más de los detenidos están acusados de intento de homicidio

A uno de estos cinco que continuarán en prisión preventiva se le aplicará el protocolo de Estambul. La medida se determinó por petición de la defensa, la cual acusa que hubo tortura de parte de las autoridades al momento de realizar la detención. Con el protocolo aplica para comprobar si así fue.

Foto: Captura al video de @Julio_Rosas11

Y bueno, el resto de los detenidos en la marcha del 15 de noviembre están acusados de intento de homicidio. Sus casos son llevados por separado, pero todas se encuentran en el reclusorio norte, al cual fueron trasladados pocas horas después de su detención.

Sobre el número de acusados de tentativa de homicidio, la información es diferente en medios, dado que la FGJ no ha dado detalles concretos: según Aristegui Noticias, ocho son los imputados de este delito, mientras que medios como El Universal indican que sólo son tres.