Lo que necesitas saber: Con la decisión de la jueza, ahora el contralmirante es considerado prófugo de la justicia.

Aunque es señalado por la Fiscalía General de la República de ser líder de la red de huachicol fiscal, el contralmirante Fernando Farías Laguna (sobrino político del extitular de Marina, José Rafael Ojeda) parecía que no iba a ser detenido… peeeeeeeeeero, que siempre sí…

Ahora, a esperar a ver qué pasa en la audiencia del sobrino del exsecretario de Marina

Ahora que comparezca contra un juez de control, el sobrino del exsecretario de Marina ya podrá ser detenido. Esto luego de que la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Penal la pensó mejor y decidió negarle la suspensión definitiva contra la orden de arresto que había en su contra…

El pasado 1 de octubre, se dio a conocer que el contralmirante Farías Lagos obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión que hay en su contra… la cual se ejecutaría ese día, cuando en una audiencia en Almoloya se le leerían los cargos.

De acuerdo con La Jornada, la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos declaró sin materia el juicio de amparo que promovió el sobrino del extitular de Marina.

El fallo da luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para detenerlo, cosa que podría se en corto… o esperar a ver qué pasa el 20 de octubre, cuando se celebre la audiencia que se reprogramó.

Hermano del contralmirante Fernando Farías ya fue detenido

Se había decidido proteger contra su aprehensión al mando de la Marina debido a que, supuestamente, éste no había tenido acceso a la carpeta de investigación que la fiscalía tiene armada en su contra.

De acuerdo con Animal Político, aunque su involucramiento en el huachicol fiscal se dio a conocer el 8 de septiembre, desde el 30 de agosto ya contaba con protección legal.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el decomiso de tres millones de litros de huachicol en Tabasco (2025).

Al contralmirante Fernando Farías Laguna se la señala de dirigir la red de tráfico y contrabando de combustibles que, supuestamente, operaba en los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.

En dicha red también está involucrado el hermano de Fernando Farías, el vicealmirante Manuel Roberto Farías (ya detenido). Los cargos que enfrenta Farías Laguna son delincuencia organizada y otros relacionados con el huachicol fiscal… el cual provocó millones de pesos en perdidas a PEMEX.

De acuerdo con El Financiero, la suspensión de la orden de aprehensión en su contra (ahora sin efecto) no le salió gracias al contralmirante Fernando Farías: la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos le solicitó el pago de una fianza de 49 mil pesos.