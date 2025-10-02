Lo que necesitas saber: Aunque hubiera sido vinculado a proceso en la audiencia, el sobrino de Rafael Ojeda no iba a poder ser detenido... pero, a final de cuentas, la audiencia se reporgramó.

Aunque es señalado por la Fiscalía General de la República de ser líder de la red de huachicol fiscal, el contralmirante Fernando Farías Laguna (sobrino político del extitular de Marina, José Rafael Ojeda), no podrá ser detenido en los próximos días.

Foto: SSPC

De todos modos, se reprogramó la audiencia del sobrino del exsecretario de Marina

De acuerdo con Animal Político, el sobrino del exsecretario de Marina promovió un amparo… el cual se le concedió, por lo cual no iba a ser detenido en la audiencia programada en Almoloya de Juárez… donde parecía que ya estaba todo listo para entambarlo.

Quitando la suspensión provisional que ganó, otro detallado que iba a impedir la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna es la reprogramación de la audiencia en la que se le leerían los cargos.

Foto ilustrativa: @OHarfuch

Dicha audiencia estaba planeada para realizarse ayer, 1 de octubre, en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México… o sea, en Almoloya de Juárez. Sin embargo, de último minuto se pasó para el 20 de octubre.

¿O será que la FGR fue la que pidió la suspensión, en lo que arregla el detallito de la no detención? Quizás… sin embargo, desde hace días se sabía de las medidas que un juez de la CMDX otorgó al sobrino del extitular de la Marina.

Jueza solicitó fianza de 49 mil pesos a contralmirante Fernando Farías

Además de proteger al susodicho de la orden de aprehensión, también reclama que a éste no se le ha dado acceso a la carpeta de investigación que la fiscalía ha armado en su contra. De acuerdo con Animal Político, aunque su involucramiento en el huachicol fiscal se dio a conocer el 8 de septiembre, él desde el 30 de agosto ya estaba protegido.

“La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el decomiso de tres millones de litros de huachicol en Tabasco (2025). Foto: SSPC-Cuartoscuro.

Al contralmirante Fernando Farías Laguna se la señala de dirigir la red de tráfico y contrabando de combustibles que, supuestamente, operaba en los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.

En dicha red también está involucrado el hermano de Fernando Farías, el vicealmirante Manuel Roberto Farías (ya detenido). Los cargos que enfrenta Farías Laguna son delincuencia organizada y otros relacionados con el huachicol fiscal… el cual provocó millones de pesos en perdidas a PEMEX.

De acuerdo con El Financiero, la suspensión de la orden de aprehensión en su contra no le salió gracias al contralmirante Fernando Farías: la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos le solicitó el pago de una fianza de 49 mil pesos.