Bolsonaro se declara "presidente electo de Brasil" desde EE.UU.

El líder del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, confirmó que se encuentra en Estados Unidos junto a su familia, tras el fraude electoral que se vivió en las elecciones de Brasil. Además, se autoproclamó "el verdadero presidente" de Brasil.

Lo que necesitas saber: El excandidato a la presidencia se encuentra en Estados Unidos bajo la protección de Trump.

A través de un comunicado en redes sociales, Flávio Bolsonaro se declaró “presidente electo” de Brasil, tras presenciar un presunto fraude electoral el domingo con la victoria de Lula da Silva.

“Quiero decirles, no sólo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal“.

Bolsonaro señaló “las acciones ilegales” del equipo de Lula y el Tribunal Supremo Federal, que extendió el periodo de votación en el último minuto para, supuestamente, beneficiar al líder del Partido de los Trabajadores.

Afirmó también que, durante toda la campaña electoral, hubo abuso de poder político y económico, así como uso indebido de recursos públicos en favor de la reelección de Lula da Silva. Por ello, exigió la anulación de la candidatura Lula-Alckmin.

Bolsonaro ya se encuentra en EE.UU. bajo la protección de Trump

Los rumores empezaron fuerte la noche del mismo domingo; medios nacionales aseguraban que Bolsonaro había huido a Estados Unidos. Algunos afirmaban que la principal motivación era porque las autoridades en Brasil lo estaban investigando por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Lee más aquí.

Bolsonaro confirmó que sí se encuentra en Estados Unidos junto a su familia y bajo la protección del presidente Donald Trump. Sin embargo, aclaró que fue para evitar su detención bajo el régimen de Lula da Silva.

Excandidato a la presidencia de Brasil // X:@FlavioBolsonaro

“No huí de Brasil, me fui de Brasil, dejé un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece porque silenciado, encarcelado y censurado, como lo está mi padre, no podría ser ese líder“.

El excandidato a la presidencia declaró que, siete minutos después de los resultados de las elecciones, intentaron confiscar sus pasaportes para iniciar una “persecución política” y golpe de Estado.

“Para que quede claro, no hay ninguna orden de arresto en mi contra porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una persecución política para proteger a magistrados corruptos de la Corte Suprema“.

Trump y Milei: Aliados clave en el exilio de Bolsonaro

El líder del Partido Liberal agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump por ayudarlo a trasladarse a Estados Unidos.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Argentina

Reconoció al argentino por su “valentía” y sentido de la justicia. Al estadounidense por recibirlo en una “tierra de libertades”: “Donald Trump es un gran defensor de la libertad de expresión“, dijo.

Bolsonaro cerró el comunicado asegurando a sus votantes que este solo es el comienzo de una lucha por la democracia. Confirmó que pronto presentará una estrategia para movilizar a la oposición e impedir que Lula da Silva consolide un “régimen dictatorial en Brasil“:

“Me fui de Brasil, pero no abandoné al pueblo brasileño. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Sólo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará“, finalizó.