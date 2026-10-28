La SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con lo que dejó claro que los ayuntamientos deberán revisar los riesgos para la salud de niñas y niños con estas condiciones antes de autorizar la pirotecnia en fiestas tradicionales. Y ojo, porque si esos riesgos no pueden prevenirse, las autoridades tendrán que negar los permisos.

Lo que necesitas saber: La SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con lo que dejó claro que los ayuntamientos deberán revisar los riesgos para la salud de niñas y niños con estas condiciones antes de autorizar la pirotecnia en fiestas tradicionales.

Por primera vez este miércoles 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le puso límites al uso de pirotecnia durante festividades y celebraciones tradicionales; esta decisión llega al resolver un caso en el que se protegió a una madre y a su hija con autismo e hiperacusia, cuya salud se veía afectada por los cohetes de Teocelo, Veracruz.

Foto: @lorettaortiza

SCJN pone límites a la pirotecnia

La SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con lo que dejó claro que los ayuntamientos deberán revisar los riesgos para la salud de niñas y niños con estas condiciones antes de autorizar la pirotecnia en fiestas tradicionales. Y ojo, porque si esos riesgos no pueden prevenirse, las autoridades tendrán que negar los permisos.

“Lo que para algunas personas pudiera ser motivo de celebración a través del uso de pirotecnia, para otras puede convertirse en una experiencia profundamente dolorosa”, afirmó el ministro Arístides Guerrero.

La decisión llega después de que la SCJN tomara un caso en el que una madre promoviera un amparo contra el artículo 10 de la Ley contra el Ruido en Veracruz y el permiso municipal para usar pirotecnia entre las 6:00 y las 23:00 horas, debido a que el ruido que generan los cohetes le provoca daños a la salud de su hija.

En un principio, la Suprema Corte dijo que no al amparo contra la ley al considerar que es constitucional, pero dio la razón a la madre al establecer que los establecimientos deben evaluar caso por caso los riesgos para la salud de las personas con autismo antes de autorizar el uso de la pirotecnia.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel señaló que las autoridades tienen la obligación de revisar bien las leyes de pirotecnia y evaluar el impacto que los cohetes y fuegos artificiales tienen en las personas con autismo antes de dar un permiso.

Además, la ministra María Estela Ríos destacó que esta decisión respeta las fiestas y tradiciones culturales de los barrios y pueblos (mencionando como ejemplo que en su propio barrio se festeja seguido a los santos patronos), pero aclaró que lo más importante es poner como prioridad la salud y protección de los niños con autismo y personas con discapacidad.