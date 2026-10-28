Lo que necesitas saber:

Durante seis meses, el equipo de 28 elementos de los Navy SEAL estará en centros de adiestramiento en el Estado de México y Baja California Sur.

Ya se está haciendo cada vez más común escuchar noticias sobre el ingreso de militares de Estados Unidos a nuestro país… y es que, esta vez, el Senado autorizó que 28 elementos de los Navy SEAL’s vendrán a México.

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FOTO: JACK ÁLVAREZ /CUARTOSCURO.COM

Elementos de los Navy SEAL’s vendrán a México

Con 80 votos a favor y 5 en contra, el Senado aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL a nuestro país… por casi seis meses.

¿El motivo? La principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos viajará a territorio mexicano para participar en un evento de adiestramiento de operaciones terrestres y marítimas.

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en el Estado de México y en el Sector Naval de Puerto Cortés en Baja California Sur.

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FOTO: OMAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM

Se espera que su llegada a nuestro territorio sea este 29 de octubre y se dividirá en seis fases: las primeras tres serán en lo que resta del año y después se tomarán un descanso en las fiestas decembrinas.

Ya para el 18 de enero volverán a viajar a México para retomar el entrenamiento hasta el 15 de abril. Pero bueno, cada vez son más las acciones que buscan mejorar las capacidades del ejército mexicano.

Senado vuelve a autorizar ingreso de militares de Estados Unidos en México, ¿a qué vienen?

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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