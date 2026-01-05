Lo que necesitas saber: Además de anunciar que congela los activos de Maduro, el gobierno de Suiza advierte que Venezuela está clasificado como Estado en conflicto.

Tras la detención de Nicolás Maduro, Suiza aplica una máxima que mencionan especialistas cada que se habla de darle duro a delincuentes de alto perfil: “ve tras el dinero”. Así que, sin más, el que fuera hace unos días presidente de Venezuela ya tiene sus activos completamente inmovilizados.

Presidente de Venezuela // Facebook: Nicolás Maduro

Por medio de un mensaje en redes, el gobierno de Suiza anuncia que, con efecto inmediato, quedan congelados todos los activos que tengan vínculo con Nicolás Maduro.

“Si se descubre que algún activo es de origen ilícito”, asegura el gobierno de Suiza, el cual promete que hará todo lo posible para garantizar que dichos activos sean para beneficio de la población venezolana.

Nicolás Maduro / Foto: @NicolasMaduro

Venezuela es un Estado en conflicto, señala Suiza… recomienda no viajar para allá

Por otra parte, Suiza recomienda a sus ciudadanos que, por el momento, no vayan a Venezuela… bueeeeeno, no es que antes hubiera sido aconsejable, pero ahora menos: “la situación es muy tensa; la evolución de la situación es incierta”.

De acuerdo con el gobierno de Suiza, Venezuela está declarado como Estado de conflicto interno – externo, lo cual hace que las autoridades del país sudamericano pueden, sin más, “controlar los servicios públicos y las instalaciones estratégicas, así como a cerrar las fronteras y el espacio aéreo”.

¿Cómo queda la situación en Venezuela? / Foto: TeleSUR & WhiteHouse

Maduro listo para ser presentado ante Corte

Además de lo anterior (dentro de lo cual se incluye servicios telefónicos y de internet), Suiza advierte que es posible que Venezuela atraviese por una escasez de suministros, así como artículos de primera necesidad y medicamentos… y, bueno, también es posible que haya manifestaciones violentas.

“Los viajeros extranjeros corren el riesgo de ser arrestados, interrogados y detenidos. No se puede garantizar la asistencia consular en caso de detención”.

Pues así se pinta la situación en Venezuela… mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro está a punto de aparecer por primera vez ante la Corte. Se espera que en esta primera presentación el expresidente conozca formalmente tooooooodos los cargos en su contra.