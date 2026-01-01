Lo que necesitas saber: La cifra de víctimas mortales podría subir, ya que varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

El 1 de enero del 2026 no fue un día de felicidad en Suiza. Específicamente en el bar Le Constellation, ubicado en Crans-Montana, dónde se registró un incendio durante las celebraciones del año nuevo que dejó un saldo de 40 muertos y 115 heridos.

Incendio en bar de Suiza deja muertos y heridos en pleno año nuevo

Un momento que debía ser de felicidad, terminó en tragedia. El bar Le Constellation en Crans-Montana, Suiza, es un sitio muy popular entre los turistas que viajan esquiar a la zona, varios de ellos aprovechan para celebrar ahí el año nuevo.

Y el 2026 no fue la excepción, varios turistas se dieron cita para celebrar el fin de año, lamentablemente cerca de la 1:30, se registró un incendio dentro del bar. El fuego se propago tan rápido en poco tiempo que, acabó con la vida de 40 personas, cifra que podría aumentar ya que varios de los 115 heridos se reportan en estado crítico.

Las autoridades suizas enviaron al lugar aproximadamente 10 helicópteros, 40 ambulancias y unos 150 socorristas. Los heridos fueron distribuidos en tres hospitales distintos, algunos se encuentran en Sion, otros en Lausana y unos más en Zurich, los dos últimos son centros especializados en quemaduras.

Autoridades investigan la causa del incendio

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, si se trató de un error humano, negligencia o fue un lamentable accidente. Las autoridades suizas ya iniciaron las investigaciones.

Además, durante los siguientes días continuarán con la identificación de las víctimas, un proceso que será largo tomando en cuenta que había un gran número de turistas extranjeros.

Y si bien, aún no hay una causa oficial, algunos videos en redes sociales aseguran que una de las salidas de emergencia estaba bloqueada y eso evitó que varias personas pudieran evacuar el lugar. Las autoridades también deberán confirmar o desmentir dichas versiones.

Sin embargo, es importante recordar que las salidas de emergencia en cualquier lugar, público o privado, deben permanecer despejadas en todo momento, en Suiza y en cualquier lugar del mundo.