“No queremos enemigos”: La primera conferencia del Talibán estuvo llena de promesas de ‘paz’

Mientras medios internacionales comparten las imágenes de una caótica capital (Kabul) bajo un cambio de gobierno, el Talibán ha intentado hacer llegar su mensaje —planes y promesas— tanto a la población de Afganistán como el resto del mundo. Y para este segundo caso ya hubo una primera conferencia de prensa.

Este 17 de agosto, el Talibán organizó una conferencia para medios internacionales y básicamente ha repetido las promesas hechas en un primer mensaje en televisión pública: que habrá amnistía para los opositores, que respetará los derechos de las mujeres dentro de la ley islámica, que este grupo quiere paz y espera que la población no salga de Afganistán.

Todo esto ante la incertidumbre de las acciones represivas que pudiera tomar el Talibán —demostradas, además, durante el gobierno de 1996 a 2001.

Medios como Al Jazeera o la BBC dieron cobertura a esta conferencia de prensa y gracias a ellos podemos conocer los rostros de quienes han instaurado el Emirato Islámico de Afganistán.

¿Qué dijeron? En voz de Zabihullah Mujahid, vocero del Talibán, Afganistán ha sido liberada de la intervención extranjera y este momento ya es considerado como un “orgullo” por la organización.

Además, sobre la construcción de paz y estabilidad, el Talibán declaró que no quiere enemigos —ni extranjeros, ni dentro de Afganistán.

Y un poco para asegurar que esto sucederá, Zabihullah Mujahid anunció que habrá una amnistía para los grupos opositores, las personas que colaboraron con Estados Unidos o quienes pelearon en contra de ellos.

“Tampoco queremos que los jóvenes abandonen Afganistán” porque, de acuerdo con Mujahid, este grupo de la población es la base para construir un nuevo país, lejos de la incidencia extranjera.

Básicamente, esta conferencia estuvo llena de promesas, incluso la convocatoria a otro mensaje para presentar —ya en forma— cómo quedará integrado el gobierno, aunque lo urgente y necesario para el Talibán era enviar este mensaje de amnistía.

Journalists at the press conference for Taliban spokesman Zabihullah Mujahid in Kabul. pic.twitter.com/uvzLW8wYsh

— Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 17, 2021