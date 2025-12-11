Lo que necesitas saber: De acuerdo con TIME, el reconocimiento se lo ganaron "por crear la era de las máquinas pensantes".

Estamos a nada de que se termine el 2025 y, como ya es costumbre, la revista TIME dio a conocer que, desde su perspectiva, la Persona del año son los “arquitectos de la IA”… pero ¿quiénes son? Acá te lo contamos.

Persona del Año 2025 según TIME // X:@TIME

TIME nombra Persona del Año a los “arquitectos de la IA”

Esta vez la revista TIME no nombró a Trump como Persona del Año. Aunque sin duda su elección para este 2025, al igual que el año pasado, dará de qué hablar… y es que quienes se llevaron este reconocimiento fueron los “arquitectos de la IA”.

“Por crear la era de las máquinas pensantes, por sorprender y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los Arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de TIME”, menciona la revista en su comunicado.

Eso sí, hay que aclarar que la selección de los “arquitectos de la IA” no significa que son las mejores personas ni nada parecido, sino más bien son quienes tuvieron relevancia en todo el mundo (ya sea buena o mala).

Pero… ¿Quiénes son?

En total son 8 personas que integran este grupo de “arquitectos de la IA” y algunos de ellos (sino es que todos) los debes conocer por sus proyectos en redes sociales y en el desarrollo de tecnología. Acá te dejamos la lista:

Jensen Huang , presidente y director de Nvidia.

, presidente y director de Nvidia. Sam Altman , director de OpenAI.

, director de OpenAI. Elon Musk , fundador de xAI.

, fundador de xAI. Mark Zuckerberg , fundador y presidente de Meta.

, fundador y presidente de Meta. Lisa Su , directora ejecutiva de AMD.

, directora ejecutiva de AMD. Demis Hassabis , CEO de DeepMind.

, CEO de DeepMind. Dario Amodei , director de Anthropic.

, director de Anthropic. Fei-Fei Li, investigadora de IA en Stanford/World Labs.

Como pudiste ver, todos son líderes y pioneros en el avance de la inteligencia artificial, desde las más conocidas como OpenAI con ChatGPT o xAI con Grok hasta algunas no tan famosas como el desarrollo de hardware y software de IA de parte de AMD.

En fin, solo nos queda cuestionarnos si realmente deberían ser considerados como la Persona del Año. ¿Tú qué opinas?