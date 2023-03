La noche de este jueves 9 de marzo (hora local) se registró un tiroteo en una iglesia de Testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania.

De acuerdo con medios locales, los disparos comenzaron poco antes de la 9 de anoche en un templo religioso. La policía explica que es probable que haya sido solo un tirador y que esté entre las víctimas fatales.

Foto: Antena 3 Noticias

Tiroteo en una iglesia de Hamburgo deja varios muertos

La noche de este 9 de marzo se registró un tiroteo dentro de una iglesia de Testigos de Jehová en Hamburgo, una ciudad ubicada al norte de Alemania.

De acuerdo con el reporte de la policía, los disparos comenzaron más o menos a las 9 de la noche. En un principio se hablaba de había varios tiradores que se dieron a la fuga pero posteriormente se habló de que habría sido solo un atacante que estaría muerto entre las víctimas.

Desafortunadamente se habla de al menos 7 personas muertas y 8 que resultaron heridas.

Foto: Mundo en Conflicto

El alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, afirmó en sus redes sociales que los reportes de la policía eran impactantes. Envió su pésame a las familias de las víctimas y anunció que los servicios de emergencia ya estaban trabajando para encontrar a los responsables y esclarecer lo sucedido.

“Hasta el momento no existe información fidedigna sobre el móvil del crimen. Le pedimos que no comparta suposiciones no seguras ni difunda rumores“, escribió en su cuenta de Twitter la policía de Hamburgo.

Foto: Policía de Hamburgo vía Twitter

Todavía no se sabe cuál habría sido el motivo de este tiroteo ni tampoco si la policía ya encontró al o los responsables de la masacre. Por el momento las autoridades han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa y que no se acerquen a la zona del tiroteo.

La policía explicó que ellos no dispararon ni una sola bala y que dentro del edificio encontraron el cuerpo de un hombre, que podría ser el tirador. De todos modos al lugar llegó un escuadrón especial antibombas para revisar el edificio entero mientras siguen las investigaciones.