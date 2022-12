Y, en algunos casos, le subieron hasta más del 100%. Para ver qué se puede hacer, las autoridades de Nayarit pidieron diálogo con los transportistas.

Sin decir “agua va” y, sobre todo, sin permiso de las autoridades, concesionarios del transporte público de Nayarit le subieron el costo al pasaje. De acuerdo con La Jornada, el aumento fue de 8 a 14 pesos, lo cual representa un incremento del 75%.

Foto: Facebook / MovilidadNayarit

Sin embargo, según reporta Aristegui Noticias, en algunos casos el aumento fue del 100% (e incluso más, llegándose a cobrar hasta 18 pesotes).

Por tan manchada forma de tratar a los pasajeros, las autoridades realizaron un pequeño operativo que dio como resultado la inmovilización de algunas unidades del transporte público. Éste fue realizado por elementos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), contra aquellos que ejecutaban cobros no autorizados.

Foto: Facebook / MovilidadNayarit

Juan Echeagaray Becerra, secretario General de Gobierno de Nayarit, advirtió que los choferes que le suban a la tarifa sin autorización serán multados, mientras que sus vehículos quedarán inmovilizados por las autoridades.

“El gobierno de Miguel Ángel Navarro NO AUTORIZA el aumento a la tarifa del transporte urbano. Se queda en 8 pesos usuario general y 4 pesos a estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños.”, señala un comunicado difundido por la SEMOVI de Nayarit.

Foto: Facebook / MovilidadNayarit

El no anunciado cobro excesivo de parte del transporte público de Nayarit fue denunciado ayer, domingo 18 de diciembre, en redes sociales. Esto pese a que hace unos días, el día 16, la SEMOVI descartó algún incremento en el costo del pasaje.

“La Comisión no se ha reunido, para este tema particular, se pidió el dictamen pero en este momento no se ha autorizado tarifa por medio de la Comisión Técnica de Movilidad, ni nada oficial en donde se autorice y menos esa cantidad”, aseguró la titular de la dependencia, Sistiel Buhaya.

Foto: Facebook / MovilidadNayarit

Y bueno, ahora que los transportistas incrementaron el costo del pasaje y no se ve que vayan a dejar de cobrar de esa manera, las autoridades de Nayarit tratarán de negociar.

De acuerdo con La Jornada, este lunes la Comisión del Transporte tendrá una sesión en la que se convocó a los concesionarios y conductores. La intención será la de llegar a un acuerdo… algo que definitivamente no le gustará al usuario, ya que se prevé un aumento a la tarifa. No para llegar a los 14 pesos, pero de que hará aumento, parece que sí.