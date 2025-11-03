Lo que necesitas saber: Los transportistas del Edomex exigen la invervención de los tres niveles de gobierno para localizar con vida a su compañero.

Apenas hace unos días hicieron una gran movilización para conseguir aumento a la tarifa. Pero las movilizaciones de transportistas del Estado de México no se detienen y este lunes 3 de noviembre tienen programada una megamarcha.

Megamarcha transportistas // Facebook: Fuerza Amplia de Transportistas

“Ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad”, reclaman transportistas

De acuerdo con un comunicado de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República, se prevé una megamarcha que partirá de diferentes puntos del Estado de México, con rumbo al zócalo. LA razón esta vez es denunciar la desaparición de uno de sus compañeros: Fernando Galindo.

“La inseguridad, los secuestros y las extorsiones han golpeado duramente al Estado de México y a su ciudadanía. Ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad”, denuncian los transportistas en el comunicado en el que anuncian su megamarcha.

Foto: @OVIALCDMX

¿De dónde y a qué hora comenzará la movilización de transportistas?

Según el comunicado, la megamarcha partirá rumbo al Zócalo de la CDMX de municipios como Jilotepec, Atlacomulco, Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo y Naucalpan.

También se prevén contingentes de Cuautitlán Izcalli, Coyotepec, Tepotzotlán y de más puntos del Estado de México.

Transportistas del Edomex / Foto: Ccaaaa01

“Exigimos a los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su intervención inmediata para localizarlo con vida”, es la principal demanda de los transportistas.

El comunicado de los transportistas del Edomex no indica la hora en la que comenzará la megamarcha, así que mejor toman sus precauciones. Además, hay que recordar que algunos agricultores que han realizado movilizaciones en los últimos días advirtieron que regresarán a las protestas: sólo dieron una pausa por las celebraciones de Día de Muertos.