Aprovechamos la apertura total —ahora sí, después de más de 10 años y 3 distintos gobiernos— del Tren Interurbano México-Toluca para lanzarnos a recorrer la ruta de Observatorio a Santa Fe.

O sea, un cachito de una ruta integrada por 7 estaciones y cuyo propósito es hacer más eficaz y económico los traslados entre CDMX y Estado de México. ¿Qué encontramos?

Foto: Presidencia.

Fuimos al Tren Interurbano y así están los horarios, precios y conexiones

El Tren Interurbano —bautizado como El Insurgente— tiene 7 estaciones. O sea, 2 terminales y 5 estaciones intermedias:

Zinacantepec.

Toluca.

Metepec.

Lerma.

Santa Fe.

Vasco de Quiroga.

Y Observatorio.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

La apertura de las últimas dos estuvo pendiente hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Más de 10 años después de que este proyecto fuera anunciado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Horarios del Tren Interurbano

A los horarios del Tren Interurbano hay que echarles un buen ojo, porque varían dependiendo de sus terminales.

Terminal Observatorio

Lunes a viernes de 5 de la mañana a medianoche. Sábados de 6 am a las 12 y domingos y días festivos de 7 de la mañana a medianoche.

Terminal Zinacantepec

Lunes a viernes de 5 de la mañana a 11 de la noche. Sábados de 6 am a las 11 pm y domingos y días festivos de 7 de la mañana a 11 de la noche.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Precio del viaje en Tren Interurbano

El precio va de 15 a 100 pesos, va de nuevo, dependiendo los tramos recorridos —para darnos una mejor idea, el sistema funciona casi casi como en el Tren Suburbano, donde pagas al entrar y también al salir.

Foto: Presidencia.

Pagas 15 pesos (por una sola estación dentro de Edomex o CDMX)

De Lerma a Metepec.

De Metepec a Toluca Centro.

De Vasco de Quiroga a Santa Fe.

De Observatorio a Vasco de Quiroga.

Pagas 20 pesos (cuando son 2 o 3 estaciones dentro de Edomex)

De Lerma a Toluca Centro.

De Zinacantepec a Lerma.

De Metepec a Zinacantepec.

De Lerma a Zinacantepec.

Pagas 70 pesos (en estos tramos en específicos)

De Observatorio a Lerma o viceversa.

De Vasco de Quiroga a Metepec o visceversa.

De Santa Fe a Metepec o vicesversa.

Pagas 80 pesos (en estos tramos)

De Observatorio a Metepec o viceversa.

De Vasco de Quiroga a Toluca Centro o visceversa.

De Santa Fe a Toluca Centro o visceversa.

Y 90 pesos

De Observatorio a Toluca Centro.

De Vasco de Quiroga a Zinacantepec.

Y de Santa Fe a Zinacantepec.

100 pesos

De terminal a terminal. Es decir, de Observatorio a Zinacantepec.

Costo del viaje en el Interurbano. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Ojo, el viaje se puede pagar con la tarjeta de Movilidad Integrada (una por usuario, el sistema no da chance que esa misma tarjeta se la prestes a alguien más en el viaje) o un código cuya venta está en las máquinas o área de taquilla de las estaciones.

Y, por lo pronto, aún no aplican descuentos a personas adultas mayores, como sucede en el Metro de CDMX, por ejemplo.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Lo que sabemos es que hay una solicitud desde Presidencia para que aplique y sólo hay que estar a la espera de si se concreta y del anuncio.

Con cuáles otros transporte conecta el Insurgente

Terminal Observatorio

Línea 1 del Metro —y el plan es que también lo haga con la Línea 12 cuando termine su ampliación.

Vasco de Quiroga

Línea 3 del Cablebús.

Santa Fe

Los camiones de la RTP.

Cosas chidas del Tren Interurbano

Las conexiones con otros sistemas de transporte público así como los precios y los tiempos de traslado.

Sobre todo si tomamos en cuenta que el tiempo de traslado en camión es de más de dos horas y el precio para ir, por ejemplo, de Toluca a Santa Fe oscila en más de 100 pesos.

Conexión del Tren Interurbano con Metro Observatorio. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Con el Tren Interurbano, el tiempo estimado de terminal a terminal es de 37 minutos por 100 pesos.

En el recorrido que hicimos, entre la estación Santa Fe y la terminal Observatorio el tiempo de espera fue de poco más de 5 minutos.

Siguen las obras de construcción en la terminal Observatorio del Tren Interurbano. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Las instalaciones (dentro y fuera del tren) cuentan con señalizaciones claras y personal que te orienta.

Cosas no tan chidas

Aunque en las cosas no tan chidas encontramos que en la terminal Observatorio aún no están al cien las escaleras eléctricas ni tampoco los elevadores, lo que dificulta los traslados de personas adultas mayores.

Elevador aún sin funcionar en la estación Observatorio. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Y no hay que olvidar el sobrecosto, ya que el presupuesto inicial de este proyecto pasó de los 38 mil millones a poco más de 140 mil millones de pesos en tres distintos gobiernos, el de EPN, AMLO y Claudia Sheinbaum, quien se quedó con el reto de la ampliación de la Línea 12 del Metro, labor que lleva a cabo con el gobierno de CDMX.