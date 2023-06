Día de chamba medio complicadón para Martí Batres como encargado del gobierno de CDMX —tras la salida de Claudia Sheinbaum—, pues a las 7 de la mañana, de este 16 de junio, informó de la suspensión del servicio en algunas estaciones del Tren Ligero.

¿Qué pasó? Ahora le tocó a los usuarios del Tren Ligero batallar con la suspensión del servicio, desde la mañana de este viernes 16. Todo por un problema con una catenaria en el tramo de las estaciones Periférico y Tepepan.

Foto: @STECDMX

Suspenden servicio en estaciones del Tren Ligero de CDMX

Entonces, ¿qué estaciones aún tienen servicio? De acuerdo con Martí Batres, el servicio del Tren Ligero continúa en el tramo de Tasqueña a Estado Azteca.

El resto, del Estadio Azteca a Xochimilco está suspendido —o sea, por lo pronto, no hay viajes en las estaciones Francisco Goitia, Huichapan, La Noria, Tepepan, Periférico Participación Ciudadana, Xomali y Huipulco.

Foto: @STECDMX

Además, para ayudar, unidades de trolebuses y de la RTP estarán dando servicio —en ambos sentidos— junto con el Metrobús que sale de Xochimilco.

Y bueno, se mantiene el servicio provisional del Tren Ligero, de las estaciones Tasqueña a Estadio Azteca.

Foto: @martibatres

De acuerdo con la gente que toma el Tren Ligero, las fallas comenzaron desde las 6:15 de la mañana. Aquí un testimonio publicado en Twitter:

“Nunca avisan en el momento, eso pasó desde 6:15 am se quedó detenido en la estación La Virgen y nadie decía nada, a las 6:20 am me salí para tomar un camión y ya venían muy llenos”.

Foto: @andreslajous

Por lo pronto, al corte de las 9:30 que publicamos esta nota el Servicio de Transportes Eléctricos de CDMX aún no avisaba de las reparaciones y de la vuelta al servicio normal en el Tren Ligero.