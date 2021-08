¿Ahora sí? Trump recomienda vacunarse contra COVID-19… es abucheado

Ya no poder controlar al monstruo que creaste… eso fue lo que vivió (otra vez, cómo olvidar el 6 de enero) el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al notar que, muy seguido por republicanos y todo, pero éstos (muchos de ellos) ya van más allá de lo que diga su líder.

Durante un acto político celebrado el pasado sábado en Cullman, Alabama, Donald Trump vio cómo sus seguidores le ofrecieron un poco de desprecio, nomás por recomendar aplicarse la vacuna contra el COVID-19…

“¿Saben?, creo totalmente en sus libertades, creo en ellas”, dijo Trump… y ya, con eso, logró el aplauso de las miles de personas que logró reunir en el evento de su gira Save America… sin embargo, rápido cambió la situación cuando agregó: “Hagan lo que tengan que hace… peeero,¡les recomiendo que se vacunen! Yo lo hice, es bueno, ¡pónganse la vacuna!”.

Al notar los contundentes abucheos de quienes antes lo arropaban con aplausos, Trump no tuvo de otra que remarcar el hecho de que, ni modo, cada ciudadano de Estados Unidos tiene la opción de vacunarse (o no)… no importando las consecuencias que esto tiene en la salud pública.

“No, está bien, Tienen sus libertades, pero yo me puse la vacuna”, aclaró… para después echarse un chistorete con aires de sugerencia: total, sino “creen” en las vacunas, así tendrán los pelos de la burra en la mano para criticarlas. Así: “Si no funciona, serán los primeros en saberlo, ¿de acuerdo? Llamaré a Alabama y diré: ‘oye, ¿sabes qué?… pero están funcionando”.

De acuerdo con el reportero estadounidense Jack Jenkins, no fue de a gratis que Trump haya sugerido vacunarse en su visita a Alabama… ya que éste es uno de los estados de EU con menor índice de vac

Trump advises his audience in Alabama to take the Covid vaccine pic.twitter.com/aaxQfnnxoh — Aaron Rupar (@atrupar) August 22, 2021

unación en todo el país (apenas el 36% de la población ha aceptado el “biológico”)…

En las últimas 24 horas, las autoridades de Estados Unidos han detectado más de 40 mil casos nuevos de COVID-19, de los cuales casi el 10% se focalizan en Alabama: según el seguimiento del New York Times, en aquel estado se han reportado 3 mil 315 nuevos casos de SAR-COV-2.