Lo que necesitas saber: "Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados. Envío una copia de esta carta al Secretario General y exijo una investigación inmediata", compartió Trump.

Ora resulta que la ONU no tenia otras cosas mejor que hacer y se encargó de sabotear con “tres eventos siniestros” el discurso de Donald Trump durante la Asamblea General… o al menos eso es lo que el presidente de Estados Unidos cree que pasó.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: Getty Images

Trump acusa a la ONU de sabotear su discurso

Un nuevo enemigo imaginario tiene Donald Trump: la Organización de las Naciones Unidas. Resulta que el mandatario anda diciendo que durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, fue saboteado.

Las acusaciones compartidas en sus redes sociales, salen un día después de que el mandatario asistiera a la reunión en Nueva York. Y el culpable (para Trump) no fue nada más y nada menos que la ONU.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados. Envío una copia de esta carta al Secretario General y exijo una investigación inmediata”, compartió.

Además, el presidente estadounidense aseguró que no le extrañaba que el órgano internacional no cumpliera su función y que ya estaba involucrado el Servicio Secreto para investigar lo ocurrido.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: un.org

Y… ¿Qué tanto le pasó a Trump?

Seguramente ya vieron imágenes de los incidentes que vivió Trump durante su discurso en la reunión de la ONU. Pero por si se los perdieron, acá se los contamos…

Primero, la escalera mecánica que lo llevaría a la Sala Principal se detuvo de manera repentina, justo cuando Trump iba a subir. Esto fue calificado por el presidente como “un sabotaje absoluto”.

Luego, en medio de su discurso, el teleprónter no funcionó y para rematar, su sonido estaba apagado en el auditorio. Estas situaciones que a cualquiera le pudieron pasar, para Trump, claramente eran ataques directos a él. En fin, a ver qué otra cosa se le ocurre para echarle la culpa a la ONU.