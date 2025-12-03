Lo que necesitas saber: De acuerdo con la empresa que fabrica las "autopen", éstas han sido utilizadas por universidades y agencias del gobierno por más de 60 años...

Hace unos meses, Donald Trump amenazó con anular todos los indultos que su predecesor, Joe Biden, había otorgado, argumentando que estos habían sido firmados utilizando “autopen”. Ahora, no sólo amenaza, sino que dice que es un hecho… y no únicamente indultos, sino todos los documentos.

Joe Biden en el Debate de Estados Unidos / Foto: CNN

Trump asegura que Biden desconocía muchos de los documentos firmados con “autopen”

“Todos los documentos, proclamaciones, órdenes ejecutivas, memos o contratos firmados por orden del ahora infame y no autorizado ‘AUTOPEN’, dentro de la administración de Joseph R. Biden Jr., quedan nulos, sin valor y sin efecto”, aseguró el presidente de Estados Unidos en mensaje publicado en Truth Social.

Con el citado mensaje, agrega Trump, se puede considerar como un hecho que los indultos, conmutaciones o cualquier otra acción legal de la era Biden ya no tienen efecto… claro, sólo aquellos que hayan sido firmados con el mentado “autopen”.

Foto: Getty Images.

Según Trump, el “autopen” en la época de Joe Biden fue utilizado, en muchas de las ocasiones, sin la autorización expresa del entonces presidente… así que, a partir de ahora, todo aquel que invoque un documento algún documento firmado con el dispositivo, estará bajo escrutinio.

¿Qué es el “autopen”?

El “autopen” es una máquina que automatiza las firmas… no un sello. Este dispositivo duplica las firmas usando tinta real. De hecho, el dispositivo automatiza la firma: una máquina del tamaño de una impresora, con un brazo mecánico, debajo del cual se pone el documento a firmar.

Los autopen han sido “utilizados por universidades, agencias gubernamentales y otras instituciones durante más de 60 años”, cita NPR a la empresa que fabrica los dispositivo, Autopen Company.

Con tanto documentos que el ejecutivo tiene que firmar, el uso del dispositivo es una práctica a la que por años se ha recurrido… es decir, no sólo Joe Biden la utilizó.

Sin embargo, la idea de que Joe Biden dependía del autopen para firmar documentos importantes fue fuertemente implantada por la Fundación Heritage, la cual jugó un papel clave en la difusión de “fake news” durante las campañas presidenciales del 2024.

De acuerdo con Donald Trump, durante la administración de Biden no sólo se usó el autopen… sino que, debido a las “condiciones” del entonces presidente, éste ni siquiera sabía qué se firmaba con el dispositivo. Sin embargo, indica NPR, no hay evidencia de que así sucedió.