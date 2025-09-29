Lo que necesitas saber: En mayo pasado, Trump ya había anunciado aranceles a películas extranjeras. ¿Ahora va en serio?

Tantos anuncios de este tipo que ha hecho, que uno ya no sabe si aplicó o no. Bueno, hace unos meses Trump dijo que aplicaría aranceles del 100% a las películas no realizadas en Hollywood (en Estados Unidos, en general). Ahora, como que se acordó que tenía eso pendiente y vuelve a soltar la amenaza.

Donald Trump firma nueva orden // Foto: Getty Images

Más que importarle cine, anunció de Trump fue para atacar al gobernador de California

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos por otros países, como si le robaran un dulce a un bebé”, acusa Trump como justificación para ponerle aranceles al cine internacional.

Pero bueno, al continuar dándole lectura al mensaje que Trump publicó en Truth Social, se entiende que más que preocuparle en cine estadounidense, lo que trae son ganas de minimizar al gobernador de California, entidad en donde está la meca de la cinematografía gringa: Hollywood.

Gavin Newsom (izq.) y Donald Trump / Foto: Getty Images.

Trump no da detalles sobre el arancel a películas extranjeras

Según Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom (a quien califica de “incompetente”), poco ha hecho para defender la industria del cine de Estados Unidos… y pues ya: él cree que imponiéndole aranceles a las películas extranjeras, el público gringo optará por consumir lo hecho en casa.

700 Marines se encaminan a las protestas de Los Ángeles // Foto: TruthSocial

Aunque Donald Trump no detalla su plan, no cuesta mucho imaginar que cree que con aranceles, ¡pum!, de nuevo la época del oro de Hollywood… como si no hubiera afectado la pandemia, o no tuviera que ver el consumo en streaming, lo costoso de los boletos… o que, sencillamente, a cierto público nomás no le late el cine gringo.

En fin, así como la otra vez, Trump no dice a partir de cuando comenzarán a aplicarse los aranceles a las producciones extranjeras que lleguen a Estados Unidos. Así que todavía queda la puerta abierta a negociaciones.