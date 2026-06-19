Lo que necesitas saber: La declaración de Trump sobre Meloni ha ido escalando al punto de que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia decidiera cancelar su viaje a Estados Unidos previsto en los próximos días.

Una vez más, el presidente Donald Trump está metido en una polémica que ya está causando tensión política con Italia… y es que declaró que supuestamente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le suplicó que se tomaran una foto juntos durante la cumbre del G7.

En respuesta, la mandataria aseguró estar “atónita” por las palabras del presidente de Estados Unidos y lo calificó como un “invento”.

Cumbre del G7 // X:@WhiteHouse

Trump asegura que Meloni le “suplicó” tomarse una foto juntos

Vamos por partes. Hace unos días se llevó a cabo la famosa cumbre G7 y entre los participantes se encontraban el presidente de Estados Unidos y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Todo había salido sin ningún inconveniente… o al menos eso parecía. Tan solo un día después de haber terminado la reunión, Donald Trump generó una polémica que ya está causando tensiones políticas entre Estados Unidos e Italia.

¿El motivo? El mandatario declaró a un programa de televisión que la representante italiana le había “suplicado” que se tomaran una foto juntos… petición que supuestamente aceptó porque le “dio pena” rechazarla.

Foto: @WhiteHouse

“Ni yo ni Italia suplicamos nunca”: Meloni

En respuesta a la polémica, la primera ministra publicó en redes sociales un video en el que aseguró que las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas.

“No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre (…) Hay algo que debería recordar: ni yo ni Italia suplicamos nunca“, resaltó.

Pero la cosa no quedó ahí. La mandataria aprovechó la ocasión para señalar como Trump no tenía la misma determinación con los enemigos de Occidente… e incluso los trata con mucha más indulgencia.

Tajani cancela viaje a Estados Unidos por declaraciones de Trump

Como era de esperarse, esta situación ha ido escalando… tanto que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, decidió cancelar su visita a Estados Unidos.

“Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la presidenta del Consejo Giorgia Meloni ofenden a toda Italia. Por este motivo he decidido cancelar mi visita a los Estados Unidos prevista para los próximos 21 y 22 de junio”, se lee en su post.

Así la situación entre Trump y Giorgia, que está causando tensiones políticas entre Estados Unidos e Italia. ¿Será que esto solo es el comienzo?