"No es militante": Morena se deslinda de mexicano acusado por atentado en evento de la UFC en EU

Lo que necesitas saber: Morena rechazó que Abraham Hermosillo Álvarez sea militante del partido.

Morena salió a responder luego de que comenzara a circular información que vinculaba al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez —señalado por autoridades estadounidenses como presunto responsable de planear y dirigir un atentado durante un evento de la UFC realizado el pasado 14 de junio en Estados Unidos— con el partido.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena negó cualquier relación con el acusado y aseguró que no existe registro de una persona con ese nombre dentro de sus filas.

Según explicó el partido, tras una revisión realizada por la Secretaría de Organización y la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, Abraham Hermosillo Álvarez no aparece ni en los registros internos de Morena ni en los padrones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Foto: Redes sociales

¿Por qué surgió la polémica?

La postura de Morena llegó después de que comenzaran a difundirse imágenes y versiones que intentaban relacionar al acusado con el movimiento.

Ante esto, el partido sostuvo que poseer materiales, propaganda o referencias relacionadas con Morena no significa pertenecer, representar o actuar bajo instrucciones del partido, por lo que calificó como falsa cualquier conclusión que intente establecer ese vínculo sin pruebas.

Morena también condenó cualquier acto violento

En el mismo posicionamiento, Morena condenó cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos.

“El movimiento se ha conducido siempre por la vía pacífica, democrática e institucional”, señaló el comunicado, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier conducta que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la convivencia entre los pueblos.

Además, el partido insistió en que debe privilegiarse la información verificada y el apego a los hechos, evitando escenarios de desinformación o estigmatización.

Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones sobre el caso y continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido durante el evento.