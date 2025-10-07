Lo que necesitas saber: Donald Trump ha pedido el despliegue de la Guardia Nacional, ante protestas contra sus diversas políticas... en ciudades gobernadas por demócratas.

Bien que anda llevando la paz a otros lados (según) y, ¿en casa? Pues igual… nada más que, como no lo dejan atascar a las ciudades de pacífica presencia militar, pues la va a meter por la fuerza. Para ello, ya medita en invocar a la Ley de Insurrección.

Donald Trump firma nueva orden // Foto: Getty Images

¿Para qué quiere Trump meter a la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas?

“Quiero asegurarme de que la gente no sea asesinada. Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras”, señaló Trump al amenazar con invocar a la mentada ley… lo cual hará, advirtió, si gobiernos estatales y tribunales continúan oponiéndose al despliegue de la Guardia Nacional.

La amenaza de Trump de invocar a la Ley de Insurrección se da a horas de que Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas han demandado a la administración federal para detener los intentos de desplegar a la Guardia Nacional en las calles. Una acción que el presidente Donald Trump ha justificado con la defensa de activos federales.

Texas despliega elementos para mantener el orden en protestas // X:@TxDPS

Ley de Insurrección sólo se invoca ante emergencias

… sin embargo, la razón por la que realmente hay la intención de meter a la Guardia Nacional son las protestas en contra de las políticas de Trump. “No hay insurrección”, aclaró el fiscal general de Illinois a CNN, “hay protestas pacíficas.

En un reclamo que seguro sonará familiar en México, el fiscal señaló que las Fuerzas Armadas no son para estar en las calles… a menos las circunstancias sean extremas. Cosa que no pasa en Chicago ni en alguna otra ciudad de Estados Unidos.

La Ley de Insurrección data de 1807 y permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar tareas de aplicación de la ley dentro de Estados Unidos. No es la primera vez que Trump amenaza con invocarla: hace unos meses, cuando en Los Ángeles se dieron protestas contra políticas antimigrantes, el presidente amagó con echar mano de ella.