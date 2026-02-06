Lo que necesitas saber: En realidad, TrumpRx es una plataforma que sirve de puente para mandar al paciente con la farmacéutica que se encargará de vender el medicamento con el descuento ofrecido por el gobierno

En las primeras horas del 5 de febrero, Trump echó a andar la cuenta regresiva de algo que bautizó como “TrumpRx”… y, de tantos temas que anda manejando el presidente de Estados Unidos, no se tenía bien calculado de qué iría. Ahora sabemos que se trata de una página en la que ofrecerá descuentos en medicamentos.

TrumpRx / Captura de pantalla

Algunos medicamentos tendrán hasta 80% de descuento

Trump dejó un rato su muy extraño plan para pacificar al mundo y presentó la página “TrumpRX”, en la que promete que las personas de Estados Unidos podrán resolver una parte del problema de Salud Pública que enfrenta su país (no por falta de… sino por costo).

“Docenas de las medicinas más comúnmente prescritas estén disponibles con grandes descuentos para todos los consumidores”, anunció Donald Trump… y si es verdad lo que dice, pues sí, grandes descuentos: según el presidente de Estados Unidos, algunos medicamentos podrán se adquiridos en “TrumpRx” con hasta 80% de descuento.

Presentación de TrumpRX / Captura de pantalla

De acuerdo con el mandatario republicano, para permitirse ofrecer rebajas que ni en la farmacia del famoso doctor de la botarga, tuvo que establecer acuerdos con varias farmacéuticas… no explicó qué a cambio de qué, pero, en resumidas cuentas, así es como podrá sostener el negocio… el cual, por cierto, no es personal, (aunque tiene su nombre), sino parte de su gobierno (al menos eso suponer que la página tiene dominio .gov).

TrumpRx venderá Ozempic, medicamento usado irregularmente para bajar peso

“En Estados Unidos se cobraban de más por los medicamentos. Los mismos fármacos, elaborados en las mismas fábricas y con las mismas dosis, cuestan a los estadounidenses hasta un 1000 % más que en cualquier otro país. Esto es inaceptable”, se indica en la página principal de “TrumpRx”.

No se trata de medicamentos similares. Al presumir los precios que consiguió acordar con farmacéuticas, puso el ejemplo del Ozempic, medicina usada para tratar diabetes tipo 2… pero utilizada para bajar de peso. Pues bien, el medicamento desarrollado por Novo Nordisk baja de más de 1000 dólares a sólo 199.