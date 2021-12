“¡No, please!”: Turistas ruegan por sus vidas al ser interceptados por un grupo armado rumbo a Cancún

Un momento que seguramente nadie les envidiaría. Dos turistas dejaron ver el pánico que les causó ser interceptados por un grupo armado en el sur de nuestro país, en un video que recientmente circuló en internet y que se hizo viral muy rápido este fin de semana.

El encuentro entre dos turistas y un grupo armado en una carretera de México

Los dos turistas viajaban por un camino con rumbo a Cancún, pero podemos ver que no sabían muy bien dónde se encontraban. Tanto el conductor como el copiloto miran a su alrededor y en sus celulares para tratar de ubicarse, pero de pronto notan que un vehículo viene detrás a una velocidad nada común.

El conductor menciona que es un poco inquietante la velocidad a la que viajaba dicho vehículo pues piensa que puede ser para robarles o algo. Se hace a un lado para dejarlos pasar cuando los alcanzan, pero la camioneta se detiene frente a ellos y es ahí cuando notan que se trata de un grupo armado (qué fuerte).

“¡Go, go, go!”, dice el copiloto lleno de miedo, pero al conductor no le da tiempo de hacer nada. Levanta las manos mientras los hombres armados abren su puerta para cuestionarles qué hacen en ese lugar. “¿Está perdidos o qué pedo?”, pregunta uno de los sujetos.

El conductor también mostró lo aterrado que estaba (y quién no lo estaría, es la pregunta real), pues no puede más que repetir una y otra vez “No, no, no! Please, please, please”, mientras su acompañante comienza a llorar por el miedo que le causó el encuentro.

Los hombres armados notaron rápido que sólo se trataba de dos tipos que se habían perdido

Lo bueno acá fue que el grupo armado se dio cuenta que no se trataba de una amenaza para su zona, simplemente eran dos turistas que no sabían dónde estaban. “Están perdidos los chavos”, se escucha decir a uno de los hombres armados al tiempo que los dos estadounidenses no logran decir nada e intentan recuperarse del enorme susto.

Al ver lo epantados que estaban, los integrantes del grupo armado intentaron calmar a los dos turistas. Les decían “No problem” y hasta palmadas y un abrazo terminaron dándoles para que vieran que no iban a hacerles nada. “¡Tranquilo, güero!”, se escucha por ahí decir a uno de ellos.

Ya después del susto finalmente los turistas comentan que iban a Cancún a visitar a un familiar y que le andaban tomando fotos a las aves de la región. Según la información de la cámara, esto sucedió en febrero del 2020, pero fue hasta este fin de semana que se difundió en internet, aparentemente a través de Reddit.

Pues vaya susto, neta. Seas del país que seas, debe ser aterrador verse interceptado por un grupo armado de esa forma. Sólo imagina cuántas personas, turistas o no turistas, no tuvieron la fortuna de contarla después de un encuentro así.