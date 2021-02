¿No sabes si son reales? Twitter agregará etiquetas a cuentas gubernamentales

Ya no confundirás cuentas fake con verdaderas: Recientemente Twitter dio a conocer que agregará etiquetas de verificación a cuentas gubernamentales. Sí, de esta manera creen que podrán agregar contexto a los usuarios que sigan una publicación o conversación sobre temas políticos.

Por medio de su blog, la red social del pajarito dio a conocer que como los usuarios suelen seguir cuentas de funcionarios u organizaciones gubernamentales para enterarse sobre temas de sus países, agregarán etiquetas para darles contexto y seguridad de que se tratan de mensajes oficiales y así puedan tener una “experiencia más informada”.

De hecho, indicaron que empezaron con esta tarea desde agosto de 2020, cuando Twitter amplió las etiquetas a dos categorías: a las cuentas de funcionarios gubernamentales principales, y a las cuentas que pertenecen a entidades de medios afiliadas al estado. Incluso también añadieron las cuentas de los países representados en los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Después de que recibieron mensajes de figuras políticas, sociedad civil, académicos y de todos aquellos que utilizan su red social, tomaron la decisión de ampliar, a partir de este 17 de febrero, estas etiquetas a las cuentas de países que forman parte del Grupo de los Siete (G7) y a la mayoría de los países que Twitter ha atribuido operaciones de información vinculadas al estado.

Por otra parte, señalaron que agregarán etiquetas a las cuentas personales de jefes de estado de los siguientes países:

Fase 1 – agosto de 2020:

China, Francia,Rusia, Reino Unido y Estados Unidos

Fase 2 – 17 de febrero de 2021:

Canadá, Cuba, Ecuador, Egipto, Alemania, Honduras, Indonesia, Irán, Italia, Japón, Arabia Saudita, Serbia, España, Tailandia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Y a las categorías que agregarán etiquetas son: Cuentas verificadas de funcionarios gubernamentales principales, incluyendo ministros de relaciones exteriores, entidades institucionales, embajadores, portavoces oficiales y líderes diplomáticos clave. Luego se enfocarán en altos funcionarios y entidades que son la voz oficial del estado en el exterior, así como a cuentas personales de jefes de estado, de países de la fase 1 y 2.

Finalmente, Twitter indicó que actualizarán el texto de las etiquetas, para ser más específicos en las cuentas gubernamentales y diferenciar entre figuras e instituciones, y expandir las etiquetas a las cuentas personales de los jefes de estado para brindar contexto adicional a las personas en Twitter.

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we’re helping to make the experience more transparent.

We’ll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2020