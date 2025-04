Lo que necesitas saber: Además de los actos vandálicos, la modificación al reglamento del Tribunal Universitario castiga con expulsión inmediata al narcomenudeo.

Quién sabe qué tan vacía se vaya a quedar la UNAM si es verdad y se implementa la modificación al Reglamento del Tribunal Universitario… que permitirá castigar con la expulsión inmediata a alumnos y académicos que cometan actos vandálicos dentro de las instalaciones.

Imagen Wikipedia

También se castiga con expulsión inmediata al narcomenudeo

Y no es que alumno de la UNAM sea igual a vándalo… sino lo que las autoridades universitarias entiendan por actos vandálicos. De acuerdo con La Jornada, miembros del Consejo Universitario de la UNAM que no estuvieron de acuerdo con la modificación del artículo 15 del mencionado reglamento se muestran preocupados por no existir una clara distinción entre libre movilización y desorden.

Pero bueno, el caso es que el 31 de marzo, se aprobó modificar el Reglamento del Tribunal Universitario… algo que no había ocurrido desde 1945. Con los cambios hechos, además de castigarse con expulsión los actos vandálicos dentro de la UNAM, también se castiga del mismo modo el narcomenudeo.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Con la modificación aprobada, el artículo queda así: ante “asuntos que constituyan actos vandálicos, las autoridades de las entidades académicas iniciarán de oficio el procedimiento disciplinario, determinando como medida provisional la suspensión o expulsión inmediata de quienes presuntamente hayan participado en los hechos”.

La UNAM omite detalles de esta modificación en su boletín

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM, la medida se podría revertir… pero eso sólo será hasta que el expediente pase al Tribunal Universitario y que éste lleve a cabo una investigación, sustanciación y, eventualmente, ofrezca una resolución.

Foto: Cuartoscuro

Sobre la polémica modificación, la UNAM no ha dicho nada de manera oficial. En el boletín en el que informan sobre lo sucedido en la sesión del Consejo Universitario donde se aprobó la modificación al reglamento, se mencionan asuntos como la creación de la ENES Oaxaca… pero nada de la expulsión por actos vandálicos.

Se indica que fueron aprobadas “diversas modificaciones a la legislación universitaria con el objetivo de realizar una reforma en materia disciplinaria”, pero no se indica lo publicado en La Jornada.