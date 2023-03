Resulta que la UNAM no podrá resolver el caso de plagio de Yasmín Esquivel durante un tiempo indefinido. Esto porque una jueza federal otorgó la suspensión definitiva para que el Comité de Ética no emita una resolución sobre si hubo plagio o no.

Significa que la UNAM no podrá resolver el caso al menos hasta que la juez dicte una sentencia definitiva en el juicio de amparo, por lo que todo va a quedar congelado por el momento.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

La UNAM no podrá resolver el caso de Yasmín Esquivel… por ahora

Hace unas cuantas semanas nos enteramos que la ministra Yasmín Esquivel había presentado un amparo en contra del acuerdo de la UNAM para convocar al Comité de Ética universitario.

La jueza en el caso otorgó una suspensión provisional para evitar la integración del Comité de Ética y para que éste no pueda emitir una resolución sobre el caso de plagio. En un inicio también impedía que la UNAM publicara o comunicara cualquier cosa del caso, pero después la universidad impugnó y esto se quitó de manera parcial.

En ese momento era una suspensión provisional, pero ahora ya cayó la definitiva. Esto no significa que la UNAM ya no podrá resolver el caso nunca, sino que no podrá hacerlo al menos en lo que se dicta una sentencia en el juicio de amparo… lo que podría tardar un rato.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Entonces, para pronto, la UNAM no podrá resolver el caso Esquivel hasta que no se resuelva el juicio de amparo. Lo que sabemos es que Yasmín Esquivel impugnó los lineamientos —sí, las reglas— para la Integración, Conformación y Registro de Comités de Ética de la UNAM, que fueron publicados en 2019.

Fue el pasado 24 de febrero cuando, después de una queja de la UNAM, un tribunal federal anuló eso de que la UNAM no informara nada sobre el caso de plagio contra la ministra. Ahora sí podrá hablar de lo que es de interés público, pero tiene las manos atadas para determinar si hubo plagio o no.

Pero si la UNAM no podrá resolver el caso Esquivel por ahora… ¿para qué se iba a integrar el Comité de Ética? Bueno, si bien la Universidad dijo que no podía quitarle el título, sí podrían llegar a una resolución para aplicar otro tipo de sanciones dependiendo si encuentran plagio o no.