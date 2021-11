Chamarras, suéteres y bufandas: Únete a la UNAM para ayudar a personas en situación de calle

Ya están más que presentes los frentes fríos y una de las maneras que la UNAM ha encontrado para ayudar a las personas en situación de calle es uniendo esfuerzos. Sí, el esfuerzo de la ciudadanía, estudiantes y la propia universidad para hacerles llegar chamarras, sarapes, gorras, cobijas, bufandas o guantes en esta época de friazo.

Si ustedes también se quieren unir a esta colecta de ropa de invierno —llamada Te abrigo— para personas en situación de calle, esto es lo que tienen que saber y hacer.

Te abrigo: únete a la UNAM para ayudar a personas en situación de calle

La Dirección General de Orientación y atención Educativa (DGOAE) coordina esta colecta de ropa de invierno para hacerla llegar a gente en situación de calle o de aquellas personas que se resguardan en albergues.

La entrega de ropa la pueden hacer en la planta baja de la DGOAE, que está entre las facultades de Arquitectura e Ingeniería —bien cerquita de Rectoría, frente a las islas en Ciudad Universitaria.

Pueden lanzarse en un horario de 10 de la mañana a las 3 de la tarde —de lunes a viernes— y obvio la convocatoria está abierta no sólo para estudiantes, también puede participar toda la ciudadanía chilanga, exestudiantes y organizaciones civiles.

¿Qué puedes donar?

Pues desde chamarras, suéteres, bufandas, abrigos, chalecos, sarapes, guantes, gorras, edredones y hasta las cobijas del tigre de bengala.

Todo lo que pueda abrigar a la gente en estos momentos de frío.

Eso sí, la UNAM pide que la ropa esté limpia e identificada, si es para un niño, una niña, hombre o mujer además de las tallas —grande, mediana o chica—, esto ayudará un buen en la organización de la colecta.

Hay que decir que no hay falla si se trata de ropa que ya no usamos o no nos quedan, el chiste es que esté en buen estado y limpia —además, si se puede, un buen detalle sería entregar la ropa con un mensaje de solidaridad para las personas que la necesitan.

Esta colecta empezó el 17 de noviembre y terminará el 3 de diciembre.

Las brigadas de la UNAM

Y aquí está chido decir que no es la única acción —de este tipo— que la Universidad Nacional Autónoma de México lleva a cabo.

En Cuetzalan, por ejemplo, una brigada de optometristas atendió durante tres días a 265 mujeres de la comunidad, de la cooperativa de bordadoras indígenas nahuas y para enero de este 2022 hará entrega de sus lentes.

Qué chido, ¿no? Si te quieres unir a estas buenas —y necesarias acciones— ya sabes que aquí está el dato.