“Existimos y resistimos”: Profesora trans denuncia despido injustificado en Universidad La Salle

Terminó junio, reconocido como el mes del Orgullo LGBTI (lesbico, gay, bisexual, trans e intersexual), pero no así la lucha por los derechos civiles y humanos de la comunidad. En redes ha surgido el hashtag #LaSalleTransfóbica para denunciar la discriminación que ha sufrido una profesora trans, quien acusa haber sido despedida de manera injustificada en la Universidad La Salle.

Y claro, este hecho está relacionado con su identidad. Se trata de Daniela Muñoz Jiménez, profesora que trabajó durante cinco años en la Universidad La Salle. Sin embargo, a raíz de su transición enfrentó un montón de problemas de discriminación por parte de las autoridades de la universidad.

Discriminación por ser trans

“Es un poco compleja la situación, ya que comienza hace cinco años, cuando fui contratada por primera vez en la Universidad La Salle. En ese momento yo tenía muchos grupos asignados a mi clase… y todo iba bien siendo Daniel, teniendo la imagen e identidad de un hombre”, relató Daniela en una entrevista publicada en la cuenta de Instagram del colectivo Brujas de Reims.

De acuerdo con Daniela Muñoz, los problemas administrativos y la discriminación comenzaron cuando ella decidió transicionar —dos años después de haber ingresado a la planta docente.

“En los albores de mi transición el hermano actual en curso de la Universidad La Salle me arrastró a los torniquetes de la universidad”.

¿Qué pasó después? El hombre recriminó a Daniela por su aspecto, “esa no era la imagen de un doctor”.

Al escuchar estos comentarios, Daniela Muñoz defendió su identidad:

“Yo le contesté abogando por los derechos de la diversidad que solamente yo decidía mi identidad y mi apariencia y que nadie más podía ni tenía derecho a decirme cómo verme y quién ser”.

A @LaSalle_MX le debería dar VERGÜENZA el trato que le dieron a la profesora Daniela Muñoz. Prometen que ningún docente perdería su puesto durante la pandemia y se lo quitan a una profesora maravillosa en vez de otros con acusaciones de acoso sexual a alumnas#LaSalleTransfobica pic.twitter.com/SlIBgHqHr6 — Frida De Sales ⟭⟬⁷ BLM (@friday_dev) July 2, 2020

Sin embargo, a partir de ese momento, la universidad comenzó a quitarle grupos y alumnos hasta que finalmente la dejaron sin un grupo.

“No me dijeron que ya me habían despedido y no me dieron liquidación“, acusó Daniela.

Después, la profesora logró reunir pruebas de que su despido era un acto de discriminación. Recursos Humanos evaluó la situación, canceló su despido y argumentaron que todo ese rollo había sido un mal entendido. Que lo olvidara.

“Por amor a mi casa de estudios, lo hice”. Peeeeeero.

Denuncia por despido injustificado

La discriminación no disminuyó y pese a que Daniela Muñoz había demostrado su capacidad para impartir clases en la Universidad La Salle, el 30 de junio —último día del mes del Orgullo LGBTI— se enteró que había sido despedida.

A penas el martes pasado, Daniela recibió un mensaje vía WhatsApp donde se le informaba que había sido despedida debido a la pandemia de coronavirus.

En este punto, la profesora denunció que la universidad debe probar que se redujo la matrícula por el impacto económico del coronavirus. Además de presentar una relación de los maestros que quedaron fuera de La Salle.

De lo contrario, la universidad está cayendo en un acto de discriminación —y transfobia—, aprovechando la pandemia y el problemón que tuvo el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) en los últimos años.