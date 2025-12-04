Lo que necesitas saber: El uso excesivo de la inteligencia artificial hace que perdamos nuestro pensamiento crítico y la curiosidad para desarrollar nuevo conocimiento.

Si has notado alguna vez que te cuesta más trabajo pensar desde que usas inteligencia artificial, tal vez no lo estás imaginando… y es que, según un estudio de la UNAM, el uso excesivo de IA reduce nuestra actividad cerebral.

Foto ilustrativa: Pixabay

UNAM advierte que mal uso de la IA reduce nuestra actividad cerebral

No, no es broma o una idea de tus papás para que no uses ChatGPT. Resulta que la UNAM publicó un artículo en el que alertan que el mal uso de la IA puede reducir nuestra actividad cerebral.

La información a cargo de la académica Pilar Durán Hernández explica que el uso excesivo de la inteligencia artificial hace que perdamos nuestro pensamiento crítico y la curiosidad para desarrollar nuevo conocimiento.

“La gente que usa ChatGPT tiene menos procesamiento cognoscitivo y de raciocinio; le cuesta más trabajo razonar, tomar decisiones y tener ideación crítica”, se lee en el comunicado.

Además, la especialista compartió su preocupación por la atrofia cerebral que pudiéramos estar teniendo debido al uso e exceso de estas herramientas.

Le pregunté a una IA sus predicciones para 2025 // Foto: Grok

Pero… ¿Por qué se da este problema?

De acuerdo con la investigación, este problema se da porque al usar mucho la IA, dejamos de lado nuestro cerebro y este se vuelve flojo.

Pero este no es lo único que afecta nuestro cerebro, pues incluso la sustitución del lápiz y el papel por el teclado modifica nuestros procesos de aprendizaje y las conexiones cerebrales.

Todo esto no quiere decir que no vuelvas a usar la IA, sino que se deben usar con mayor responsabilidad. Deben ser vistas como herramientas de apoyo y no como algo esencial para nuestras actividades.