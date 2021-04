“Tenemos suficientes vacunas”: Estados Unidos abre vacunación para mayores de 16 años

Apenas el 14 de abril, Estados Unidos llegó a aplicar más de 250 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y ahora, Joe Biden anunció que la vacunación se abre a toda la población adulta —16 años y más— porque el gabacho cuenta con las vacunas suficientes y más vale echarle prisa a la inmunización del país.

O al menos, ese es el plan. En un video publicado en redes, Joe Biden pidió a la ciudadanía que se vacune porque a partir de este lunes 19 de abril, la vacunación está abierta a todas las personas de 16 años y más.

As of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. For yourself, your neighbors, and your family — please, get your vaccine. pic.twitter.com/o75JYpGe6r

— President Biden (@POTUS) April 19, 2021